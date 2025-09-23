हेल्दी स्किन के लिए क्या खाना चाहिए?

Glowing Face Ke Liye Kya Khaye: कई लोग अपनी स्किन को साफ, चमकदार और जवां बनाए रखने के लिए तरह-तरह के महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फेशियल का सहारा लेते हैं जिनसे उन्हे कोई खास रिजल्ट्स नहीं मिल पाते. क्या आप जानते हैं? स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाने के लिए अच्छा खान-पान कितना जरूरी है? जी हां, हमारे खाने-पीने की आदत सीधा हमारी त्वचा पर बुरा असर डाल सकती हैं. ज्यादातर लोगों को तला-भुना, ज्यादा तेल-मसाले वाला या प्रोसेस्ड खाना पसंद आता है जो स्किन को नुकसान पहुंचाता है. इसलिए जरूरी है अपनी डाइट में कुछ बदलाव किए जाएं. तो चलिए जानते हैं हेल्दी स्किन पाने के लिए क्या खाना चाहिए?

ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करें?

फल और सब्जियों: फल और सब्जियां विटामिन ए, सी और ई का बेहतरीन सोर्स है जो स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं.

क्या खाएं?

गाजर: गाजर में बीटा-कैरोटीन पाया जाता है जो स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने मे मदद कर सकता है. टमाटर: टमाटर में लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकता है. हरी सब्जियां: हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन शरीर के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है. अगर आप इनको अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो त्वचा को अंदर से साफ कर सकते हैं और दाग-धब्बों से राहत पा सकते हैं.

नट्स और सीड्स: बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज और चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ई की मात्रा अच्छी होती है जो स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखती है और झुर्रियों को कम करने में मदद करती है. इनका सेवन स्किन को सॉफ्ट बनाने में भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

दही: पेट की हेल्थ का सीधा असर हमारी स्किन पर पड़ता है. इसलिए जरूरी है पाचन को ठीक रखा जाए. दही में मौजूद गुड बैक्टीरिया पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं जिससे त्वचा पर भी अच्छा असर पड़ सकता है. अगर आप दही को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हेल्दी डाइजेशन के साथ हेल्दी स्किन भी पा सकते हैं.

डार्क चॉकलेट: डार्क चॉकलेट को उम्र के प्रभाव कम करने वाला भी माना गया है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं. इसके सेवन से स्किन में ग्लो आ सकता है, लेकिन ध्यान रखें इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)