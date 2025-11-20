गाजर से क्या-क्या बन सकता है? एक बार जरूर ट्राई करें इसकी खीर | Gajar Kheer Recipe

Gajar Ki Kheer Kaise Banti Hai: सर्दियों के मौसम में मिलने वाली लाल, रसदार और ताजी गाजर के कई फायदे हैं. कई लोग इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं तो बहुत से ऐसे हैं जिन्हें गाजर का हलवा ज्यादा पसंद आता है, लेकिन क्या कभी अपने गाजर की खीर ट्राई की है? यह स्वाद और सेहत दोनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. तो आइए जानते हैं गाजर की खीर बनाने की पूरी विधि क्या है?

गाजर की खीर बनाने का आसान तरीका क्या है?

सामग्री

गाजर (3 कद्दूकस की हुई)

दूध (1 लीटर)

घी (एक बड़ा चम्मच)

चीनी (स्वादानुसार)

काजू, बादाम, किशमिश (कटा हुआ)

इलायची पाउडर (½ छोटी चम्मच)

केसर (कुछ धागे)

इसे भी पढ़ें: शुगर चेक करने का सही समय क्या है, खाना खाने के कितनी देर बाद शुगर चेक करनी चाहिए? जानें यहां

खीर बनाने की विधि?

गाजर की खीर बनाने के लिए लाल गाजर लें और उसे धोकर छील लें और अच्छे से कद्दूकस कर लें. अब एक कड़ाही लें में 1 बड़ा चम्मच घी गर्म करें फिर इसमें कद्दूकस की हुई गाजर डालकर 4 से 5 मिनट हल्का भून लें. जन तक गाजर भून रही हो एक बड़ा बर्तन लें उसमें दूध डालकर उबालें. उबाला आने के बाद गैस को कम आंच पर कर दें और दूध को थोड़ा गाढ़ा होने तक पकने दें. ध्यान रखें कि दूध नीचे न लगे, इसलिए बीच-बीच में चलाते रहें. अब भुनी हुई गाजर को दूध में डालकर लगभग 10 से 12 मिनट पकाएं ताकि गाजर दूध में अच्छी तरह मिल जाए और नरम हो जाए. अब इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह घुलने दें. फिर इसमें बाद काजू, बादाम और किशमिश डाल दें. आप चाहें तो स्वाद को बढ़ाने के लिए इलायची पाउडर और केसर डाल सकते हैं. खीर को 5 से 7 मिनट और पकाएं और जब गाजर नरम, दूध हल्का गाढ़ा और खुशबूदार हो जाए, तो गैस बंद कर दें.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)