विज्ञापन
विशेष लिंक

गर्मियों में सबसे अच्छा फल कौन सा है?

What Are The Fruits Of Summer:  आज हम आपको कुछ ऐसे फलों के बारे में बताने वाले हैं जिनको डाइट में शामिल कर आप गर्मियों के मौसम में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं. इन फलों में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. ऐसे में इनका सेवन स्वाद के साथ सेहत के लिए भी कमाल है. तो चलिए जानते हैं, कौन से हैं वो फूड्स.

Read Time: 3 mins
Share
गर्मियों में सबसे अच्छा फल कौन सा है?
पेट की गर्मी के लिए कौन सा फल खाना चाहिए? | What's the best summer fruit?

What Are The Fruits Of Summer: गर्मियों में थकान, डिहाइड्रेशन और पेट से जुड़ी दिक्कतें होना आम है. इसलिए इन समस्याओं से राहत पाने के लिए अपने शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है, लेकिन कैसे? आज हम कुछ ऐसे फलों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अपनी डाइट में शामिल कर आप गर्मियों के मौसम में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं. इन फलों में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. ऐसे में इनका सेवन स्वाद के साथ सेहत के लिए भी कमाल है. तो चलिए जानते हैं, कौन से हैं वो फूड्स.

Garmi Mein Kya Khaye Piye | What Is The Best Summer Fruit | Garmi Me Kya Khana Chahiye

गर्मी में कौन से फल खाने चाहिए

मौसंबी और संतरा: मौसंबी और संतरा दोनों ही विटामिन सी से भरपूर हैं. गर्मियों में इनको अपनी डाइट में शामिल करने से न केवल पेट ठीक रखा जा सकता है, बल्कि शरीर भी एनर्जेटिक बना रहेगा. 

इसे भी पढ़ें: क्या खाने-पीने से चेहरे पर ग्लो आता है?

पपीता: पपीता फाइबर, विटामिन ए, सी और ई का भंडार है, जो पाचन को ठीक रखकर पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत दिला सकता है, साथ ही गर्मियों में इसका सेवन शरीर में ताजगी भी बनाए रखता है.

अनानास: अनानास में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार है. गर्मियों में इसका सेवन इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है.

आम: आम जिसे फलों का राजा कहा जाता है विटामिन ए, सी, और ई का भंडार है. गर्मियों में इसको अपनी डाइट में शामिल कर आप न केवल इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि शरीर को एनर्जेटिक भी बनाए रख सकते हैं.

खीरा: खीरे में लगभग 90 प्रतिशत पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकता है. गर्मियों के मौसम में पानी की कमी को दूर करने के लिए आप खीरे का सेवन कर सकते हैं. 

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get Rid Of These Problems If You Eat These 6 Fruits In Summer, Garmi Mein Kaun Ka Fal Khaye, Fruits For Summer, Best Fruits For Summer, Mango Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com