बासी मुंह चबाकर खा लें आम के पत्ते, इन समस्याओं के लिए वरदान से कम नहीं

Mango Leaves Benefits In Hindi: गर्मियों का मौसम आते ही हम सभी रसीले आम खाना पसंद करते हैं. भला ऐसा कौन होगा जो आम खाना पसंद न करता है. क्योंकि इसका मीठा स्वाद इसे बाकी से अलग बनाता है. आम को सिर्फ स्वाद ही नहीं सेहत में भी कमाल माना जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आम के पत्ते भी गुणों से भरपूर हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. क्योंकि इनमें एंटीऑक्सिडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, अल्कलॉइड, बीटा-कैरोटीन, फ्लेवोनोइड्स, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे करें इनका सेवन और क्या हैं फायदे.

आम के पत्ते के फायदे- (Aam Ke Patte Ke Fayde)

1. वजन घटाने-

अगर आप नियमित आम के पत्तों की चाय पीते हैं, तो इससे वजन को कम करे में मदद मिल सकती है. क्योंकि यह एक नैचुरल मेटाबॉलिज्म बूस्टर है.

2. दिल-

आम के पत्ते खाने से हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है. हार्ट के मरीज इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

3. संक्रमण-

आम के पत्तों में मौजूद शक्तिशाली ऑषधिय गुण और विटामिन इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है.

कैसे करें आम के पत्ते का सेवन- (How to Consume Mango Leaves)

1. आम के पत्ते को आप पानी में उबालकर इसका पानी पी सकते हैं. इसके लिए आपको 2-3 आम के पत्तों को साफ पानी से धो लेना है फिर इन्हें पानी में उबालकर छानकर इसे चाय की तरह पी सकते हैं.

2. आप आम के पत्ते को धोकर सुबह चबाकर भी खा सकते है.

3. आम के पत्तों की चाय बनाकर पी सकते हैं. अगर आप ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो इसकी चाय का सेवन कर सकते हैं.

