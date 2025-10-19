दिवाली पर तोरण लगाना क्यों है जरूरी? जानिए आम के पत्तों के तोरण के 5 बड़े फायदे

Toran Benefits: दिवाली आते ही घर को सजाने का काम शुरू हो जाता है. दीवारों के पेंट्स बदले जाते हैं, लाइट्स लगाई जाती हैं, घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों के तोरण लगाए जाते हैं. हिंदू धर्म के ज्यादातर तीज-त्योहार पर तोरण लगाया जाता है. इसका इस्तेमाल सुंदरता बढ़ाने के लिए तो होता ही है, साथ ही इसे शुभ भी माना जाता है. इसमें घर और मन की ऊर्जा को पॉजिटिव बनाए रखने का महत्व छिपा है. यह खुशहाली से भी जुड़ा है. सदियों से हमारे घरों में तोरण लगाए जाते रहे हैं. आइए जानते हैं इसके 5 सबसे बड़े फायदे.

1. घर की सुंदरता और आकर्षण बढ़ता है

तोरण लगाने से मुख्य दरवाजे का एंट्रेंस सुंदर और वेलकमिंग बन जाता है. सुंदर दरवाजा देखकर आने वाले लोग भी अच्छी एनर्जी और खुशी के साथ घर में प्रवेश करते हैं. इससे न केवल घर की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि आने-जाने वाले लोग भी पॉजिटिव वाइब्स महसूस करते हैं. ये छोटे लेकिन इंपैक्टफुल तरीकों में से एक है, जो घर की बाहरी और भीतरी सुंदरता दोनों को बढ़ाता है.

मुख्य दरवाजे पर तोरण लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है. इससे घर का माहौल हल्का, खुशहाल और सुखमय बनता है. परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ता है और रोजमर्रा के काम आसानी से बनते हैं. मान्यता है कि तोरण लगाने से घर में समृद्धि और शांति बनी रहती है. घर में छोटी-छोटी परेशानियां कम होती हैं और मन का तनाव भी घटता है.

तोरण सिर्फ सजावट का आइटम नहीं है. आम की पत्तियों और गेंदे के फूल से बने तोरण का नेगेटिव एनर्जी को रोकने में खास महत्व है. यह घर के हर कोने में पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है. घर में निगेटिविटी कम होती है और परिवार के लोग मानसिक रूप से शांत और संतुलित रहते हैं. यह घर के वातावरण को शुद्ध और सुरक्षित बनाने में मदद करता है.

धनतेरस-दिवाली जैसे फेस्टिवल्स और शादी जैसे खास मौकों पर तोरण लगाना खुशी और उत्सव का प्रतीक माना जाता है. यह परंपरा घर में त्योहार की भावना को और भी रंगीन बनाती है. तोरण के साथ घर सजाने से त्योहार का आनंद बढ़ता है और परिवार के सभी लोग उत्सव में मन से शामिल होते हैं. यह परंपरा त्योहार की खुशी को और भी खास बनाती है.

तोरण लगाने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं. मान्यता है कि जहां मुख्य दरवाजे पर तोरण लगा होता है, ऐसे घर में देवी-देवता प्रसन्न रहते हैं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सभी कामों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है. पूजा-पाठ या त्योहार से पहले तोरण लगाना घर की ऊर्जा को संतुलित और खुशहाल बनाता है.

प्रस्तुति: गरिमा चौधरी