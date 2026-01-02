खाली पेट सौंफ का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जान आज से लगेंगे पीने

Saunf Pani Benefits: सर्दियों के मौसम में कब्ज, पेट दर्द, सर्दी-खांसी और वजन बढ़ने जैसी समस्याओं को दूर रखने के लिए आप सौंफ के पानी को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं. इसमें मौजूद तत्व शरीर को रोगों से कोसों दूर रखने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं क्यों सौंफ का पानी एक आसान और असरदार घरेलू उपाय माना जाता है.

सौंफ का पानी कैसे बनाएं? | How To Make Saunf Water

सौंफ का पानी बनाने के लिए एक चम्मच सौंफ और एक गिलास पानी चाहिए होगा. रात में सोने से पहले सौंफ को एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें. फिर अगली सुबह उठकर उस पानी को एक पैन में डालकर हल्का गुनगुना कर लें, फिर इसको छान लीजिए और हल्का ठंड होने पर पिएं. आप चाहें, तो इस पानी को किसी भी समय पी सकते हैं, लेकिन सुबह खाली पेट इसका सेवन शरीर को दोगुने फायदेमंद पहुंचा सकता है.

सौंफ का पानी पीने के फायदे | Saunf Ka Pani Pine Ke Fayde In Hindi

पाचन: सर्दियों में अक्सर पेट से जुड़ी समस्याएं होना आम हो जाता है, जो लोग कब्ज, गैस, अपच और एसिडिटी की समस्या से परेशान रहते हैं, उनके लिए सौंफ का पानी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह ठंड में भारी भोजन को पचाने में मदद कर सकता है.

शरीर को गर्म रखती है: सौंफ की तासीर गर्म होती है. अगर आप ठंड में नियमित रूप से इसकक सेवन करते हैं तो शरीर को अंदर से गर्म रख सकते हैं. जिन लोगों को ज्यादा ठंड लगती है उनके लिए यह पानी लाभदायक साबित हो सकता है.

वजन करेगा कंट्रोल: सौंफ का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज हो सकता है और शरीर में जमा एक्स्ट्रा चर्बी को बर्न किया जा सकता है जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वह इसका सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)