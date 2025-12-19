विज्ञापन
रोजाना खाली पेट सौंफ का पानी पीने से क्या होता है?

Fennel Seeds: सौंफ किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोजाना खाली पेट इस पानी का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Fennel Seeds Water: सौंफ का पानी पीने के फायदे.

Fennel Seeds Benefits: भारतीय किचन में मौजूद मसाले न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि, सेहत के लिए भी कमाल माने जाते हैं. सौंफ एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की रेसिपीज में स्वाद और सुगंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप रोजाना खाली पेट सौंफ का पानी पीते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसमें विटामिन C, विटामिन K, B-कॉम्प्लेक्स, आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, मैंगनीज, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट, एनेथोल, फेनचोन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं सौंफ का पानी और क्या हैं इसे पीने के फायदे.

सौंफ का पानी पीने के फायदे- (Saunf Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. वजन घटाने-

सौंफ का पानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने, भूख कम करने और शरीर से विषाक्त पदार्थों (toxins) को बाहर निकालने में मदद कर सकता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है.

2. इम्यूनिटी-

सौंफ विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है. इससे इम्यूनिटी को बढ़ाने संक्रमण से बचने में मदद मिल सकती है. 

3. स्किन-

सौंफ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी स्किन से गंदगी निकालकर उसे साफ, चमकदार और दाग-धब्बों से रहित बना सकता है. 

4. मुंह की बदबू-

अगर आप भी सांसों की बदबू की समस्या से परेशान हैं तो खाली पेट सौंफ के पानी का सेवन कर सकते हैं.

5. पाचन-

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं उनके लिए सौंफ का पानी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

कैसे बनाएं सौंफ का पानी- (How To Make Saunf Water Benefits)

सामग्री-

  • सौंफ
  • पानी
  • शहद (वैकल्पिक)

विधि-

सौंफ का पानी बनाने के लिए सबसे पहले सौंफ को अच्छी तरह से धो लें. सौंफ को एक कप पानी में भिगो दें और 4-5 घंटे के लिए रख दें. आप रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं. सौंफ को छान लें और पानी को एक ग्लास में भर लें. यदि आप चाहते हैं कि सौंफ का पानी मीठा और स्वादिष्ट हो, तो शहद मिलाएं. सौंफ का पानी तुरंत पिएं और मजे लें!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

