Fatty Liver में घी खाना चाहिए या नहीं, जानें किस तरह खाना है सही

फैटी लिवर एक वार्निंग साइन है, जो हेल्थ से जुड़ी होने वाली समस्याओं के बारे में पहले ही संकेत दे देता है. ऐसे में जिन लोगों को फैटी लिवर हैं, उन्हें अपने खाने- पीने का खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है. ऐसे में आज हम जानेंगे क्या फैटी लिवर में घी खाना फायदेमंद होता है, या इसका सेवन करने से परहेज करना चाहिए. आइए जानते हैं विस्तार से.

फैटी लिवर में घी खाना चाहिए या नहीं? (Should we consume ghee in fatty liver or not?)

हम सभी जानते हैं कि घी का सेवन सेहत के लिए अच्छा माना गया है. इसे खाने से हड्डियां मजबूत होती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, लेकिन क्या फैटी लिवर में इसका सेवन किया जा सकता है. इस बारे में हाल ही में एक यूट्यूब में डॉक्टर सुभाष गोयल ने बताया, फैटी लिवर में अगर आप गाय का प्योर देसी घी खाते हैं, तो आपको काफी फायदा होगा. बता दें, घी का सेवन आप अपनी रेगुलर डाइट में कर सकते हैं.

खाने में घी का सेवन कैसे करें (How to consume ghee in food)

आप घी को टोस्ट या रोटी पर लगाकर, गरमा गरम चावल, दाल, सूप या कॉफी में डालकर खा सकते हैं. इसी के साथ खाना पकाने के दौरान भी आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं.



घी खाने के फायदे (Benefits of eating ghee)



घी खाने से डाइजेशन में सुधार होता है और इम्यूनिटी मजबूत होती है. इसी के साथ घी में हेल्दी फैट होता है, जो विटामिन A, D, E और K का अच्छा स्रोत है, जिसमें हड्डियां मजबूत होती है. बता दें, घी नेचुरली से लैक्टोज-फ्री भी होता है और स्किन के लिए भी अच्छा माना गया है.

