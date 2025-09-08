क्या सुबह उठते ही खुद का पेशाब पीने से ठीक होती है सेहत? एक्सपर्ट ने बताए हैरान करने वाले...

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल ने कुछ समय पहले एक न्यूज वेबसाइट को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अपनी सेहत को ठीक करने के लिए मैंने अपना पेशाब यानी यूरिन पिया था. उन्होंने यह भी कहा कि वह बीयर की तरह अपना पेशाब पीते थे. इस टिप्पणी के बाद इंटरनेट पर तहलका मच गया था और लोग उनकी आलोचना करने लगे थे. ऐसे में आइए जानते हैं सीपीयू-पीएसआई सेंटर फॉर ट्रेडिशनिटोनल मेडिसिन, योग और संस्कार के डायरेक्टर (मानद), प्रोफेसर राम अवतार से, क्या अपना पेशाब पीना सेहत के लिए अच्छा होता है?

क्या सेहत के लिए अच्छा होता है खुद का पेशाब? |Is your own urine good for health?|

प्रोफेसर राम अवतार ने बताया, कि आयुर्वेद में खुद का पेशाब पीना फायदेमंद माना गया है. यही नहीं हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी अपने यूरिन से खुद का इलाज किया करते थे. इसी के साथ आयुर्वेद में सुबह उठते ही पेशाब पीने के अनेक फायदों के बारे में जिक्र किया गया है, जिस पर कई लेख लिखे गए हैं.

क्या किडनी के लिए खराब होता है पेशाब पीना |Is drinking urine bad for the kidneys|

एलोपैथी में पेशाब का पीना सही नहीं माना गया है. बताया जाता है, पेशाब में सोडियम की मात्रा अधिक होने से ये किडनी के लिए नुकसानदायक होता है और इससे किडनी खराब हो सकती है. वहीं इस पर प्रोफेसर राम अवतार का कहना है कि जिन लोगों के मुंह में पायरिया है, अल्सर है या फिर मुंह का कैंसर है और वह यूरिन पीते हैं, तो उन्हें नुकसान हो सकता है.



यूरिन पीने की क्रिया को क्या कहते हैं? |What is the act of drinking urine called?|

यूरिन पीने की क्रिया को यूरोफैगिया (Urophagia) या यूरिन थेरेपी (Urine Therapy) कहा जाता है. इस क्रिया में यूरिन का सेवन किया जाता है. वहीं आपको बता दें, वैज्ञानिक इसका समर्थन नहीं करते हैं और न ही यूरिन को सेहत के लिए अच्छा माना गया है.

