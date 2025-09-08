विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या सुबह उठते ही खुद का पेशाब पीने से ठीक होती है सेहत? एक्सपर्ट ने बताए हैरान करने वाले...

Peshab Pine Ke Fayde: कुछ समय पहले परेश रावल ने बताया कि अपनी सेहत को ठीक करने के लिए वह खुद का यूरिन पीते थे, ऐसे में आइए जानते हैं एक्सपर्ट से क्या पेशाब पीना सच में फायदेमंद है?

Read Time: 3 mins
Share
क्या सुबह उठते ही खुद का पेशाब पीने से ठीक होती है सेहत? एक्सपर्ट ने बताए हैरान करने वाले...
Peshab Pine Ke Fayde: क्या सुबह उठते ही खुद का पेशाब पीने से ठीक होती है सेहत?

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल ने कुछ समय पहले एक न्यूज वेबसाइट को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अपनी सेहत को ठीक करने के लिए मैंने अपना पेशाब यानी यूरिन पिया था. उन्होंने यह भी कहा कि वह बीयर की तरह अपना पेशाब पीते थे. इस टिप्पणी के बाद  इंटरनेट पर तहलका मच गया था और लोग उनकी आलोचना करने लगे थे. ऐसे में आइए जानते हैं  सीपीयू-पीएसआई सेंटर फॉर ट्रेडिशनिटोनल मेडिसिन, योग और संस्कार के डायरेक्टर (मानद), प्रोफेसर राम अवतार से, क्या अपना पेशाब पीना सेहत के लिए अच्छा होता है?

क्या सेहत के लिए अच्छा होता है खुद का पेशाब? |Is your own urine good for health?|

प्रोफेसर राम अवतार ने बताया, कि आयुर्वेद में खुद का पेशाब पीना फायदेमंद माना गया है.  यही नहीं हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी अपने यूरिन से खुद का इलाज किया करते थे. इसी के साथ आयुर्वेद में सुबह उठते ही पेशाब पीने के अनेक फायदों के बारे में जिक्र किया गया है, जिस पर कई लेख लिखे गए हैं.

ये भी पढ़ें- दांतों की गंदगी को साफ करने में मददगार है इस फल का छिलका 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

क्या किडनी के लिए खराब होता है पेशाब पीना |Is drinking urine bad for the kidneys|

एलोपैथी में पेशाब का पीना सही नहीं माना गया है. बताया जाता है, पेशाब में सोडियम की मात्रा अधिक होने से ये किडनी के लिए नुकसानदायक होता है और इससे किडनी खराब हो सकती है. वहीं इस पर प्रोफेसर राम अवतार का कहना है कि जिन लोगों के मुंह में पायरिया है, अल्सर है या फिर मुंह का कैंसर है और वह यूरिन पीते हैं, तो उन्हें नुकसान हो सकता है.

यूरिन पीने की क्रिया को क्या कहते हैं? |What is the act of drinking urine called?|

यूरिन पीने की क्रिया को यूरोफैगिया (Urophagia) या यूरिन थेरेपी (Urine Therapy) कहा जाता है.  इस क्रिया में यूरिन का सेवन किया जाता है. वहीं आपको बता दें, वैज्ञानिक इसका समर्थन नहीं करते हैं और न ही यूरिन को सेहत के लिए अच्छा माना गया है. 

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Paresh Rawal Urine, Drinking Urine In Ayurveda, Peshab Pine Ke Fayde, Doctor Told What Happens If You Drink Own Urine Empty Stomach In Morning, Paresh Rawal Drank His Own Urine
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com