विज्ञापन
विशेष लिंक

रोगन जोश से पनीर टिक्का तक.... दिल्ली सरकार के कार्यक्रमों का मेनू देख आ जाएगा मुंह में पानी

सरकार ने इन सेवाओं के लिए दरें भी निर्धारित कर दी हैं. पैक्ड शाकाहारी थाली 290 रुपये और मांसाहारी थाली 325 रुपये में उपलब्ध होगी. वहीं, हाई-टी बुफे की शुरुआत 330 रुपये से होकर 645 रुपये तक जाती है.

Read Time: 2 mins
Share
रोगन जोश से पनीर टिक्का तक.... दिल्ली सरकार के कार्यक्रमों का मेनू देख आ जाएगा मुंह में पानी
  • दिल्ली सरकार के आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए एक विस्तृत शाही व्यंजन मेनू तैयार किया गया है.
  • दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने कैटरिंग प्रदाताओं की सूची बनाने के लिए निविदा जारी की है.
  • इस मेनू में स्नैक्स, मुख्य भोजन और मिठाई के लिए पनीर टिक्का, मटन रोगन जोश, गुलाब जामुन जैसे व्यंजन शामिल हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली सरकार के आधिकारिक कार्यक्रमों में अब मेहमानों को शाही व्यंजनों का स्वाद मिलेगा. दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री सचिवालय सहित सरकार के सभी विभागों के कार्यक्रमों के लिए एक विस्तृत और शानदार मेनू तैयार किया है. इस योजना के तहत बाहरी कैटरिंग प्रदाताओं को सूचीबद्ध करने के लिए निविदा जारी कर दी गई है, जिसे जमा करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी है. यह पैनल 31 दिसंबर 2027 तक वैध रहेगा.

इस नए मेनू में शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजनों की एक लंबी फेहरिस्त शामिल है. स्नैक्स में जहां पनीर टिक्का, समोसा और वेज स्प्रिंग रोल का विकल्प है, वहीं मांसाहारी शौकीनों के लिए मटन सीख कबाब, तंदूरी चिकन और मछली टिक्का जैसे व्यंजन रखे गए हैं. मुख्य भोजन में शाही पनीर, दाल मखनी और दम आलू के साथ-साथ मटन रोगन जोश, चिकन बटर मसाला और गोअन फिश करी को शामिल किया गया है. मीठे में गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और चॉकलेट ट्रफल केक जैसे विकल्प मेहमानों का मुंह मीठा करेंगे.

सरकार ने इन सेवाओं के लिए दरें भी निर्धारित कर दी हैं. पैक्ड शाकाहारी थाली 290 रुपये और मांसाहारी थाली 325 रुपये में उपलब्ध होगी. वहीं, हाई-टी बुफे की शुरुआत 330 रुपये से होकर 645 रुपये तक जाती है. पूर्ण लंच या डिनर बुफे के लिए शाकाहारी मेनू की दरें 660 से 965 रुपये और मांसाहारी के लिए 880 से 1,265 रुपये प्रति व्यक्ति तय की गई हैं. इस पूरे प्रोजेक्ट का अनुमानित बजट दो साल के लिए 2 करोड़ रुपये रखा गया है. कैटरिंग कंपनियों को न केवल भोजन, बल्कि बर्तन, स्टाफ और सफाई की पूरी जिम्मेदारी भी संभालनी होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Government, Delhi Government Event, Delhi Food
Get App for Better Experience
Install Now