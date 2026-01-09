क्या रोटी खाने से बढ़ रही है बीमारियां? America के नए Food Chart ने दुनिया को चौंकाया, जानें अब क्या खाना है जरूरी

America Real Food Pyramid : क्या आप भी आज तक यही मानते आए हैं कि ज्यादा रोटी और चावल खाना ही ताकत देता है? अगर हां, तो अमेरिका से आई इस खबर ने दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं. व्हाइट हाउस ने दशकों पुराना नियम बदलते हुए अब एक नया “Real Food Pyramid” पेश किया है. इस नए नियम ने उस पुरानी सोच को पूरी तरह उखाड़ फेंका है, जो कहती थी कि हमें दिन भर में ढेर सारा अनाज (ब्रेड, पास्ता, रोटी) खाना चाहिए.

आपको बता दें कि 1992 से चले आ रहे पुराने मॉडल में सलाह दी जाती थी कि दिन में 6 से 9 बार अनाज खाएं. लेकिन अब व्हाइट हाउस का कहना है कि यह सलाह गलत थी. नए मॉडल में सबसे नीचे यानी सेहत की बुनियाद में प्रोटीन, हेल्दी फैट और फुल-फैट डेयरी (जैसे दूध, दही, घी) को रखा गया है. सीधा मतलब यह है कि अब सरकार कह रही है, अनाज कम करो और प्रोटीन बढ़ाओ.

नए नियमों के मुताबिक, एक एल्डट इंसान को अपने वजन के हिसाब से हर दिन 1.2 से 1.6 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो लेना चाहिए. उदाहरण के तौर पर, अगर आपका वजन 70 किलो है, तो आपको दिन भर में लगभग 84 से 112 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए. यह पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है. इसके साथ ही, ताजे फल और सब्जियां खाने की सलाह तो है, लेकिन पैकेट बंद चीजों और मैदे वाले कार्बोहाइड्रेट से सख्त दूरी बनाने को कहा गया है.

दरअसल, पिछले कई सालों से सरकार कम फैट और ज्यादा अनाज वाली डाइट को बढ़ावा दे रही थी. लेकिन इसका नतीजा बहुत बुरा रहा. अमेरिका में मोटापा और डायबिटीज के मरीज तेजी से बढ़े. आज वहां 75% वयस्क किसी न किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो खराब खान-पान की वजह से हुई है.

इस बड़े बदलाव को डोनाल्ड ट्रम्प के “Make America Healthy Again” (MAHA) मिशन का हिस्सा माना जा रहा है. इसका मकसद देश के लोगों को पुरानी बीमारियों से बचाना और उन्हें फिर से फिट बनाना है. जानकारों का कहना है कि यह फैसला बड़ी कंपनियों के दबाव से बाहर निकलकर पूरे तरीके से विज्ञान के आधार पर लिया गया है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)