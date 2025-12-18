सुबह खाली पेट कद्दू के बीज खाने से क्या होता है, एक दिन में कितने कद्दू के बीज खाने चाहिए?

What Are The Benefits Of Pumpkin Seeds: खाली पेट सूरजमुखी, अलसी और चिया सीड्स तो आपने जरूर ट्राई किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने खाली पेट कद्दू के भीज खाएं हैं? दिखने में भले ही यह छोटे से हो, लेकिन यह सुपरफूड की लिस्ट में शामिल हैं. इसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और अच्छे फैट्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. अगर आप भी शरीर को रोगों से दूर रखना चाहते हैं, तो खाली पेट कद्दू के बीजों का सेवन जरूर करें.

कद्दू के बीज रोज खाने से क्या होता है?

पाचन: कद्दू के बीज फाइबर से भरपूर हैं, जो पेट को साफ रखने में मदद करते हैं. अगर आप रोजाना इनका सेवन करते हैं, तो कब्ज, गैस, अपच जैसी दिक्कतों से राहत पा सकते हैं. वजन: कद्दू के बीज फाइबर से भरपूर है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकते हैं और वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं. जो लोग वजन कम करना है उनके लिए एक एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है. हार्ट: कद्दू के बीज में अच्छे फैट्स और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं. इम्यूनिटी: अगर आप कद्दू के बीजों को नियमित रूप से खाते हैं, तो शरीर को रोगों से दूर रख सकते हैं. यह एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम कर सकता है.

एक दिन में कितने कद्दू के बीज खा सकते हैं?

रोजाना एक छोटी चम्मच कद्दू के बीज खाना फायदेमंद माना जा सकता है.

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है?

आप कद्दू के बीजों को हल्के भुनकर या रात में भिगोकर सुबह चबाकर खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)