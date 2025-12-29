दांत में लगा कीड़ा या खोखला हो गया है दांत, तो अपनाएं Dr. Saleem Zaidi के बताएं ये नुस्खे, फिर से नए जैसा होगा दांत

Teeth Cavity Home Remedies: सफेद दांत न सिर्फ हमारी सुंदरता को बढ़ाने बल्कि, पीले और गंदे दांत हमारी सुंदरता को खराब करने का काम भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत हेल्दी और मजबूत हो जाएं तो आप बिल्कुल सही जगह पर क्योंकि आज हम डॉ. सलीम जैदी (Dr. Saleem Zaidi) द्वारा बताए गए कुछ आसान घरेलू उपाय के बारे में बता रहे हैं जिनका इस्तेमाल कर आप दांतों के कीड़ों और दांत दर्द से बच सकते हैं. आज के समय में दांतों में कीड़े लगने की समस्या काफी देखी जाती है. छोटे से लेकर बड़े तक में ये समस्या देखी जाती है. आपको बता दें कि दांतों में कैविटी की वजह कई वजह हो सकती हैं.

दांतों में कैविटी की वजह- (Causes of cavities in teeth)

1. चीनी ज्यादा खाना-

चीनी का ज्यादा इस्तेमाल न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि दांतों में कैविटी की वजह भी बन सकता है. जिसके चलते दांत खराब होने लगते हैं.

2. साफ सफाई-

दांतों में कैविटी की एक वजह है हाईजीन अगर आप सही तरीके से दांतों की सफाई नहीं करते हैं, रात में सोने से पहले ब्रेश नहीं करते हैं, तो दांतों में कैविटी की समस्या हो सकती है. इससे दांत दर्द और दांत खराब होने की वजह भी बन सकते हैं.

कैविटी के दूर करने के लिए घरेलू उपाय- (Home remedies to remove cavities)

1. लौंग का तेल-

लौंग का तेल दांत दर्द से तुरंत राहत दे सकता है. क्योंकि लौंग में यूजेनॉल पाया जाता है, जो दांत दर्द को दूर करने और कैविटी को बनाने वाले बैक्टीरिया को दूर करने में मदद कर सकते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल-

लौंग के तेल को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है रूई में तेल को लगाना और कैविटी वाली जगह पर लगाना. 15 से 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें फिर गुनगुने पानी से इसे कुल्ला कर लें. इसके अलावा आप लौंग के तेल को पानी में डालकर गरारे भी कर सकते हैं.

2. नमक का पानी-

नमक का पानी कैविटी को दूर करने में मदद कर सकता है. क्योंकि इसमें मौजूद गुण मुंह के बैक्टीरिया और कैविटी को दूर करने में मदद कर सकता है. इससे मसूड़ों की सूजन को दूर करने में भी मददगार है.

कैसे करें इस्तेमाल-

एक गिलास पानी में सादा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. मुंह में इस पानी को डालें और गरारे 30 सेंकड तक करें. इसे आप दिनभर में 2-3 बार कर सकते हैं. इससे मुंह के बैक्टीरिया को दूर करने में मदद मिल सकती है.

3. लहसुन-

किचन में मौजूद लहसुन को हार्ट और कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लहसुन दांतों के दर्द को दूर करने में मददगार है. क्योंकि इसमें मौजूद एलिसिन बैक्टीरिया को नेचुरल तरीके से मारने में मदद करता है. इतना ही नहीं ये दांतों की सूजन दर्द को दूर करने में मददगार हैं.

कैसे करें इस्तेमाल-

लहसुन का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक लहसुन को छीलकर उसे कुचल लेना है. इसे कैविटी वाली जगह पर लगाएं. कुछ देर बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें. अगर आप लहसुन की महक को कम करना चाहते हैं तो लौंग को चबाकर खा सकते हैं.

4. नीम-

नीम को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लिमोनॉइड्स और अज़ाडिरेक्टिन नीम में मौजूद ऐसे कंपाउंड हैं जो दांतों के कीड़ों को खतम करने का काम करते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल-

नीम की दातुन करना. आप टूथब्रेश के ऊपर नीम के तेल को डालकर ब्रेश करें. नीम की पत्तियों को पकाकर इसके पानी को छान लें. फिर इस पानी से माउथ वॉश करें. इससे बैक्टीरिया को खतम करने में मदद मिल सकती है.

5. एग सेल-

कैविटी को दूर करने के लिए आप एग सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये दांतों को मजबूत और चमकदार बनाने में मदद कर सकते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल-

एग सेल को अच्छे से साफ करके सूखा लें, फिर इसे बारीक पीस लें. एक चम्मच एग सेल पाउडर लें, बेकिंग सोडा मिक्स करके इसे टूथपेस्ट की तरह इस्तेमाल करें.

