विज्ञापन
विशेष लिंक

आज डिनर में क्या बनाऊं: रेगुलर डोसा से हटकर एक बार जरूर बनाएं क्रंची साबूदाना डोसा, नोट करें रेसिपी

Sabudana Dosa Recipe: डोसा का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप भी रेगुलर डोसा से हटकर कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो आप साबूदाना डोसा को ट्राई कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
आज डिनर में क्या बनाऊं: रेगुलर डोसा से हटकर एक बार जरूर बनाएं क्रंची साबूदाना डोसा, नोट करें रेसिपी
Sabudana Dosa: कैसे बनाएं साबूदाना डोसा.

डोसा एक साउथ इंडियन डिश है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है. सबसे अच्छी बात ये कि इसे आप कभी भी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में खा सकते हैं. अगर आप भी रेगुलर डोसा की जगह कुछ अलग और टेस्टी खाना चाहते हैं तो आप साबूदाना डोसा को ट्राई कर सकते हैं. साबूदाना डोसा न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत में भी कमाल माना जाता है. क्योंकि इसमें  प्रोटीन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक और फॉस्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं साबूदाना डोसा.

साबूदाना डोसा की रेसिपी- (Sabudana Dosa Recipe)

सामग्री-

  • 1 कप साबूदाना
  • 2 बड़े चम्मच दही
  • 1/2 कप समक चावल
  • सेंधा नमक आवश्यकतानुसार

विधि-

साबूदाना डोसा बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना और समक चावल को भिगो दें. साबूदाना को 4 घंटे और समक चावल को लगभग 30 मिनट तक भिगोकर रखें. अब एक ब्लेंडर में, भिगोया हुआ साबूदाना, समक चावल, दही और थोड़ा पानी डालें. गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए ब्लेंड करें. थोड़ा पानी डालें और फिर से ब्लेंड करें. बैटर को बाउल में निकाल लीजिए. बैटर पतला होना चाहिए, स्वादानुसार नमक डालें और अच्छी तरह फेंटें. एक तवे को मध्यम आंच पर गर्म करें. अब एक नॉन-स्टिक तवे पर तेल की कुछ बूंदें डालें और 2 बड़े चम्मच पानी डालें. मलमल के कपड़े से इसे धीरे-धीरे पोंछें. तवे पर 2 कलछी भर बैटर डालें और पतली परत बनाने के लिए गोलाकार गति में फैलाएं. दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने पर को निकाल लें. इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व करें.

ये भी पढ़ें- आज डिनर में क्या बनाऊं: मीठा देखकर जी ललचाए, तो घर में झटपट ब्रेड से बनाएं शाही टुकड़ा, नोट करें रेसिपी 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

साबूदाना डोसा खाने के फायदे- (Sabudana Dosa Khane Ke Fayde)

साबूदाना को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है और इससे बना डोसा पोषण का भंडार है. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जिससे पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. इतना नहीं इसमें मौजूद गुण वजन को घटाने और भूख को कंट्रोल करने में भी मददगार है.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sabudana Dosa, Sabudana Dosa Recipe, Sabudana Dosa Benefits, Sabudana Dosa Kase Banaye, Sabudana Dosa Khane Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now