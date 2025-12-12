विज्ञापन
धनिया पत्ती को लंबे समय तक खराब होने से कैसे बचाएं? जानें आसान किचन टिप्स

How To Store Dhania: हरी धनिया पत्ती न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत के लिए भी कमाल मानी जाती है. लेकिन सर्दियों के मौसम में ये जल्दी खराब हो जाती है. अगर आप भी इसे लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो अपनाएं ये आसान उपाय.

Tips To Store Dhania: धनिया पत्ती को हफ्तों तक फ्रेश रखने के लिए क्या करें.

How To Store Coriander Leaves: भारतीय किचन में मौजूद धनिया एक ऐसा मसाला है जिसे आमतौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. हरी धनिया, धनिया बीज (Coriander Seeds) किसी भी खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करते हैं. हरी धनिया पत्ती का इस्तेमाल खूब किया जाता है क्योंकि ये न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत के लिए भी कमाल है. मगर सर्दियों के मौसम में धनिया पत्ती जल्दी गल जाती है. अगर आप धनिया पत्ती को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स बचा रहे हैं जिनकी मदद से आप लंबे समय तक धनिया पत्ती को फ्रेश रख सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं वो टिप्स.

धनिया पत्ती को कैसे स्टोर करें- (How to store dhaniya for a long time)

1. छांव में सुखाकर-

हरी धनिया पत्ती को खराब होने से बचाने के लिए आप धनिया को छांव में सूखाकर रख सकते हैं. ये धनिया पत्ती को स्टोर करने का सबसे पुराना और आसान तरीका है. 

कैसे करें- सबसे पहले धनिया को अच्छे से धो लें. और ऐसी जगह सूखने रखें जहां सीधी धूप न आती हो. छांव में सुखाने से धनिया में पानी की नमी निकल जाती है. इसके कारण धनिया सड़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है. लेकिन रंग और महक बरकरार रहती है. इसे किचन में ही किसी भी डिब्बे में स्टोर करके रखा जा सकता है.

2. पानी के साथ-

धनिया पत्ती को सूखने से बचाने के लिए आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. 

कैसे करें- पानी में धनिया को स्टोर करने के लिए आपको ऐसी धनिया खरीदना है जिसमें जड़ हो. इसे एक गहरे बर्तन में पानी रख कर उसमें धनिया की जड़ें डुबोकर रख दें. इससे चार से पांच दिन तक धनिया को फ्रिज के बाहर ही फ्रेश रख सकते हैं.

3. प्लास्टिक बैग-

प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करके आप हरी धनिया को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं.

कैसे करें- हरी धनिया पत्ती को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए आप प्लास्टिक के जिप लॉक बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले बैग का मॉइस्चर पूरी तरह निकाल दें. इससे धनिया जल्दी सूखेगी नहीं. फिर इसमें धनिया पत्ती डालकर लॉक करें और फ्रिज में रख दें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

