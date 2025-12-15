विज्ञापन
Kunal Kapoor Easy Recipes: सिम्पल सी सामग्री से आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में झटपट तैयार कर लेंगे यह स्वादिष्ट डोसा.

Instant Rava Dosa Recipe: 15 म‍िनट में बनेगा सुबह का नाश्‍ता, कुणाल कपूर ने बताई क्रीस्‍पी और टेस्‍टी सूजी डोसा रेसिपी
Instant Rava Dosa Recipe by Famous Chef Kunal Kapoor.

Instant Rava Dosa Recipe by Famous Chef Kunal Kapoor: क्‍या आप भी रोज सुबह काम की भागमभग में नाश्‍ता म‍िस या स्‍किप कर देते हैं. या आपके पास अक्‍सर नाश्‍ता बनाने के लिए समय कम पड़ जाता है. काम की आपधापी और समय की इस किल्‍लत के बीच आप कुछ झटपट रेसि‍पी अपना सकते हैं, ज‍िन्‍हें आप म‍िनटों में तैयार कर पाएं और रोजाना सुबह हेल्‍दी नाश्‍ता कर पाएंं. अब भला इस बात से कौन अनजान है कि नाश्‍ता स्‍क‍िप करने से सेहत पर क‍ितने बुरे असर हो सकते हैं. 

तो चलिए इस भागमभाग वाले तनाव को जायके से बदल द‍िया जाए, वह भी फेमस शेफ कुणाल कपूर की एक ऐसी से. ज‍िस आसान रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं वह खाने में स्वाद होने के साथ ही साथ बनाने में भी आसान है. तो जिन लोगों को डोसा खाना पसंद है वे खुश होने वाले हैं, क्‍योंकि आज हम साझा कर रहे हैं फेमस शेफ कुणाल कपूर की एक इंस्‍टेंट रवा डोसा रेसिपी. जो बनने में महज 10-15 म‍िनट लेगी, लेक‍िन इसका स्‍वाद आपकी जुबान पर द‍िन भर चढ़ा रहेगा... तो देर क‍िस बात क‍ि चल‍िए जान लेते हैं इसके लिए आपको कौन-कौन सी सामग्री चाह‍िए होगी. 

इंस्‍टेंट रवा डोसा बनाने के लिए क्या-क्या सामग्री लगती है?

सामग्री

  • सूजी/रवा (1 कप)
  • चावल का आटा (1 कप)
  • मैदा (आधा कप)
  • नमक (स्वादानुसार)
  • हरी मिर्च (कटी हुई)
  • करी पत्ता 
  • अदरक (कटा हुआ)
  • धनिया (कटा हुआ)
  • पानी

इंस्‍टेंट रवा डोसा बनाने की विधि?

  1. शेफ कुणाल कपूर के स्टाइल वाला डोसा बनाने के लिए सबसे पहले सभी इंग्रेडिएंट्स सूजी, चावल का आट, मैदा लें और इसमें नमक, हरी मिर्च, करी पत्ता, अदरक और धनिया डालें. अब इसमें जरूरत के मुताबिक पानी मिला लें और इससे एक पतला बैटर तैयार करें.
  2. फिर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें (अगर आप इस रेसि‍पी को और क्‍व‍िक बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि यह 5 म‍िनट में तैयार हो, तो यह काम आप रात में भी कर सकते हैं. और बैटर को सुबह तक रेस्‍ट दे सकते हैं.).
  3. एक तवा लें और उसे गर्म कर लें. फिर गर्म तवे पर कटे हुए प्याज डालकर उस पर बैटर छिड़क दें. 
  4. ऊपर से हल्‍का तेल छिड़क दें. अगर आप डाइट पर हैं तो ऑल‍िव ऑयल या ज‍िस भी तेल की सलाह आपके डॉक्‍टर ने दी है उसका इस्‍तेमाल करें. 
  5. जब डोसा अच्छी तरह पक जाए उसे पलट दें और दूसरी तरह से पकने दें. जब लगे डोसा पक चुका है उसे फोल्ड करें और सर्व करें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

