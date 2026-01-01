बाबर आजम ने BBL में सबसे धीमा अर्धशतक ठोक की पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती

- बाबर आजम ने बीबीएल 2026 में सिडनी सिक्सर्स के लिए मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ 44 गेंदों में अर्धशतक लगाया
- इस पारी में बाबर ने 58 रन बनाए और 4 चौके तथा एक छक्का लगाया था, जिससे उनकी टीम ने मैच जीता
- बाबर आजम ने अपने टी-20 करियर में 333 मैचों में कुल 11665 रन बनाए हैं और 97 अर्धशतक जड़े हैं
Babar Azam: हाल के समय में बाबर आजम की खूब आलोचना हो रही है, वहीं, अब साल 2026 के पहले दिन बाबर आजम ने बीबीएल में अर्धशतक जमाया लेकिन उन्होंने यह पचासा 44 गेंद पर जमाया जो BBL 2026 में लगाया गया सबसे धीमा अर्धशतक है. यही नहीं इस सीजन उन्होंने बीबीएल में 42 गेंद पर भी अर्धशतक जमाया था. बता दें कि एक जनवरी को सिडनी सिक्सर्स की ओर से खेलते हुए बाबर ने मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ मैच में 44 गेंद पर अर्धशतक जमाया, बाबर ने 46 गेंद पर 58 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने 4 चौके और एक छक्के लगाया. बाबर की इस पारी के दम पर सिडनी टीम को जीत मिली, सिडनी सिक्सर्स को मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स को 6 विकेट से जीत मिली.
A second fifty in three games for the Pakistan star led the Sixers to a crucial win over the Renegades #BBL15— cricket.com.au (@cricketcomau) January 1, 2026
Report + highlights: https://t.co/jR8rxiVt37 pic.twitter.com/gGfJchJ2a4
पाकिस्तानी फैन्स निराश
Slowest 50s by a captain in T20Is:— Johns (@JohnyBravo183) December 10, 2024
Rizwan in 50 balls vs SA, 2024
Babar Azam in 49 balls vs SA, 2021#SAvPAK pic.twitter.com/raElHhE8hw
Slowest 50 in the BBL.— Ashish Pal (@realPalAshish01) January 1, 2026
BABAR AZAM HAS COMPLETED HIS FIFTY IN 44 BALLS. pic.twitter.com/ss9Lpc6hJX
Adam Gilchrist also called out Babar Azam slow batting in T20s during today's match.— The PCT Army.🇵🇰 (@thepctarmy) January 1, 2026
• His limited power range restricts his boundary options.
• He must be proactive himself, not outsource the SR.
• His run-a-ball approach unfairly pressures his partner to take risks. pic.twitter.com/ahfYJNgSyO
Mark Howard🎙️: “Babar Azam is the key to victory for Sydney Sixers.— The PCT Army.🇵🇰 (@thepctarmy) January 1, 2026
Michael Vaughan: “Yeah if he gets out early, their chances of winning will be stronger.” (laughs) pic.twitter.com/mJieqRlce6
दूसरी ओर बाबर का टी-20 क्रिकेट में यह 97वां अर्धशतक है, अबतक बाबर ने अपने टी-20 करियर में 333 मैच खेलकर कुल 11665 रन बनाए हैं जिसमें 11 शतक दर्ज है.
टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में बाबर की जगह मुश्किल
दूसरी ओर टी-20 में जिस तरह का स्ट्राइक रेट बाबर का उसे देखते हुए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान का चयन पाकिस्तान की टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिलना मुश्किल है. बता दें कि 7 फरवरी से टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है. टी-20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाला है.
