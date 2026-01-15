विज्ञापन
दोपहर का खाना खाने के बाद क्यों आती है तगड़ी नींद? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती!

दोपहर के खाने के बाद आने वाली नींद से परेशान हैं? जानिए इसके पीछे का असली कारण और सुस्ती दूर भगाने के आसान घरेलू उपाय.

Khane Ke Baad Neend Kyu Aati Hai: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप दोपहर का खाना खाते हैं तो उसके बाद आपके शरीर में आलस भर जाता है और आपको नींद आने लगती है. आंखें खुलती नही हैं और शरीर टूटने सा लगता है. तब आप ऑफिस मे हों या फिर घर पर बस आपको लगता है कि कंबल मिल जाए और आप उसे ओढ़कर सो जाएं. ऐसा खासकर सर्दियों में ज्यादा होता है. अक्सर लोग खाना खाने के बाद आने वाले इस नींद को आलस समझकर इग्नोर कर  देते हैं. लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे 'फूड कोमा' (Food Coma) या 'पोस्टप्रांडियल सोमोलेंस' कहा जाता है. तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

आखिर नींद क्यों आती है?

दरअसल जब हम खाना खाते हैं, तो हमारा शरीर उसे पचाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है. इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, तो चलिए जानते हैं उन कारणों के बारे में-

1. ब्लड सर्कुलेशन का बदलना

बता दें कि आप जैसे ही खाना खाते हैं और ये पेट में पहुंचता है तो, हमारा नर्वस सिस्टम पाचन तंत्र को एक्टिव कर देता है. शरीर का ज्यादातर खून पेट और आंतों की तरफ जाने लगता है ताकि खाना अच्छे से पच सके. इस वजह से दिमाग की तरफ जाने वाले खून में थोड़ी कमी आती है, जिससे हमें सुस्ती महसूस होने लगती है.

2. हार्मोन का खेल

आपको बता दें कि कुछ खास तरह के खाने (जैसे चावल, रोटी या मीठा) का सेवन जब आप करते हैं तो शरीर में 'सेरोटोनिन' नामक हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है. ये हार्मोन हमें खुशी देता है, लेकिन साथ ही नींद लाने का काम भी करता है.

3. इंसुलिन का बढ़ना

ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और शुगर वाला खाना खाने से शरीर में इंसुलिन बढ़ता है. यह इंसुलिन दिमाग में ट्रिप्टोफैन नाम के एसिड को भेजता है, जो अंत में नींद लाने वाले हार्मोन 'मेलाटोनिन' में बदल जाता है.

इस नींद से कैसे बचें?

अगर आप चाहते हैं कि लंच के बाद आपको नींद ना आए तो आप इन बातों का ध्यान रखें-

  • एक साथ बहुत सारा खाना खाने के बजाय थोड़ा-थोड़ा खाएं.
  • खाने में पनीर, दाल या अंडे जैसी चीजें रखें, इससे सुस्ती कम आती है.
  • खाना खाने के तुरंत बाद बैठने या लेटने के बजाय 5-10 मिनट टहलें.
  • शरीर में पानी की कमी भी थकान का कारण बनती है.
     

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

