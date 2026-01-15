विज्ञापन
विशेष लिंक

फ्रिज में रखे चावल खाने चाहिए या नहीं? जानिए सेहत पर पड़ता है इनका कैसा असर

Fridge Me Rakhe Rice Khane Chaiye Ya Nahi: बता दें कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फ्रिज में रखे चावल अपने आप में जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक आप इनको सही से स्टोर करते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
फ्रिज में रखे चावल खाने चाहिए या नहीं? जानिए सेहत पर पड़ता है इनका कैसा असर
How To Store Rice: फ्रिज में रखे चावल खाने चाहिए या नहीं?

Fridge Me Rakhe Rice Khane Chaiye Ya Nahi: अक्सर घरों में जब भी खाना बनता है तो वो ज्यादा हो जाता है. खासकर बात करें चावल की तो दोपहर या रात के चावल बच ही जाते हैं और उन्हें फ्रिज में रख दिया जाता है. बचे हुए चावलों को जब दूसरे दिन खाने की बात आती है तो अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ये क्या फ्रिज में रखे चावल खाना सेफ है या इसका सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है? तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

फ्रिज में रखे चावल जहरीले नहीं होते

बता दें कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फ्रिज में रखे चावल अपने आप में जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक आप इनको सही से स्टोर करते हैं. अगर आप पके हुए चावलों को कई घंटे तक बाहर छोड़ देते हैं और इसके बाद इनको फ्रिज में रखते हैं तो इसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं. बता दें कि इस तरह से रखे गए चावलों में खासकर Bacillus cereus नाम का बैक्टीरिया बढ़ जाता है, बता दें कि ये बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकता है.

अगर आप चावल को पकाने के बाद उसे 1–2 घंटे के अंदर ही किसी एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर के फ्रिज में रख देते हैं, तो वे आमतौर पर 24 से 48 घंटे तक खाने लायक रहते हैं. इससे ज्यादा समय तक रखे चावलों को खाने से पेट दर्द, उल्टी, दस्त और गैस जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

ये भी पढ़ें: बथुआ साग खाने के हैं 8 जबरदस्त फायदे, जानने के बाद कर लेंगे Diet में शामिल

चावल को दोबारा गर्म करने पर क्या होता है?

अब बात आती है जब आप चावल को दोबारा गर्म कर के खाते हैं तो इसको कैसे खाना चाहिए. बता दें कि अगर आप चावल को फ्रिज से निकाल कर खा रहे हैं तो इसके पहले चावल से अच्छे से भाप निकलने तक गर्म करना जरूरी है. अधपके या हल्के गर्म चावल खाना नुकसानदायक हो सकता है. ध्यान रहे, चावल को बार-बार गर्म करना बिल्कुल सही नहीं माना जाता है.

ठंडे चावल खाने के फायदे

बता दें कि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि फ्रिज में रखे चावल फायदेमंद भी हो सकते हैं. कुछ रिसर्च बताती है कि ठंडे चावल में रेसिस्टेंट स्टार्च बढ़ जाता है, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देता और पाचन के लिए भी बेहतर माना जाता है. लेकिन यह फायदा तभी मिलेगा जब चावल को सही तरीके से स्टोर किया गया हो.

इन सभी बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि फ्रिज में रखे चावल खाए जा सकते हैं, लेकिन तभी जब उन्हें सही तरीके से स्टोर किया गया है और समय पर अच्छे तरीके से गर्म किया गया हो. अगर चावल से बदबू आ रही हो, रंग बदला हुआ लगे या स्वाद अजीब हो, तो बिना सोचे समझे उन्हें फेंक देना ही बेहतर है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Leftover Rice Safety, Rice Storage Tips, Fridge Rice Health Risks, Bacillus Cereus In Rice, How To Store Rice In Fridge, Reheating Rice Safely, Food Poisoning From Rice
Get App for Better Experience
Install Now