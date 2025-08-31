क्या विटामिन डी की कमी से बाल झड़ते हैं? कौन सा विटामिन बना सकता है आपको गंजा, जानें उसके लिए क्या खाएं

Hair Loss Due To Vitamin Deficiency: आजकल हर उम्र के लोग बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं. चाहे युवा हों या बुजुर्ग, हर कोई चाहता है कि उसके बाल घने, मजबूत और चमकदार रहें. लेकिन, जब बाल तेजी से गिरने लगते हैं, तो चिंता होना आम है. कई लोग इसे शैम्पू, प्रदूषण या तनाव की वजह से बताते हैं. लेकिन, असली वजह अक्सर शरीर में पोषण की कमी होती है. खासकर विटामिन डी की कमी बालों को कमजोर कर सकती है और समय के साथ गंजापन तक ला सकती है. तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से विटामिन बालों के लिए जरूरी हैं, उनकी कमी से क्या होता है और किन चीजों को खाने से आप अपने बालों को बचा सकते हैं.

विटामिन डी की कमी और बालों का झड़ना

विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह सूरज की रोशनी से शरीर में बनता है. यह बालों की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव रखने में मदद करता है. जब शरीर में इसकी कमी होती है, तो बाल पतले, कमजोर और बेजान हो जाते हैं. कुछ मामलों में यह एलोपेसिया एरीटा जैसी स्थिति को जन्म दे सकता है, जिसमें पैचेज़ में बाल झड़ने लगते हैं.

कौन-कौन से विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं?

विटामिन D: बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी. इसकी कमी से बालों की जड़ें निष्क्रिय हो जाती हैं.

बायोटिन (Vitamin B7): हेयर विटामिन के नाम से जाना जाता है. बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है.

विटामिन B12: स्कैल्प तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने में मदद करता है. कमी से बालों को पोषण नहीं मिलता.

विटामिन E: स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाता है और बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करता है.

आयरन और जिंक: इनकी कमी से बालों की जड़ें कमजोर होती हैं और झड़ने लगते हैं.

क्या खाएं ताकि बाल मजबूत रहें?

धूप लें- सुबह की हल्की धूप विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत है.

दूध और दही- कैल्शियम और विटामिन D से भरपूर होते हैं.

अंडा और मछली- बायोटिन, विटामिन B12 और प्रोटीन का अच्छा स्रोत.

पालक और मेथी- आयरन और जिंक से भरपूर, बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं.

नट्स और बीज- विटामिन E और हेल्दी फैट्स से भरपूर, जो बालों को चमकदार बनाते हैं.

अगर आप बालों के झड़ने से परेशान हैं, तो सिर्फ बाहरी ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा. आपको अपने डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होगा. सही विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर भोजन लेने से बालों की सेहत सुधरती है और गंजेपन से बचा जा सकता है.

