करी पत्ता और सौंफ का पानी पीने के अनेक फायदे, बनाने का सही तरीका

Curry Leaves and Fennel Water Benefits: करी पत्ता और सौंफ का पानी एक ऐसा घरेलू उपाय है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के शरीर को कई लेवल पर फायदा पहुंचाता है. आइए जानते हैं इस ड्रिंक के कमाल के फायदे.

Curry Leaves and Fennel Water Benefits: इन दोनों का पानी पीना शरीर के लिए किसी औषधि से कम नहीं है.

Curry Leaves and Fennel Water Benefits: हमारे घर की रसोई में कई ऐसे मसाले होते हैं जो सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि सेहत का खजाना भी होते हैं. करी पत्ता और सौंफ उन्हीं में से दो हैं. आमतौर पर करी पत्ता को तड़के में और सौंफ को माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इन दोनों का पानी पीना शरीर के लिए किसी औषधि से कम नहीं है? अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, पाचन सुधारना चाहते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं या स्किन और बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो करी पत्ता और सौंफ का पानी आपके लिए एक नेचुरल हेल्थ ड्रिंक बन सकता है. आइए जानते हैं इसके फायदे और इसे बनाने का सही तरीका.

करी पत्ता और सौंफ का पानी पीने के फायदे (Benefits of Drinking Curry Leaves and Fennel Water)

1. पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है

करी पत्ता लिवर को डिटॉक्स करता है और पाचन रसों के स्राव को बढ़ाता है. वहीं सौंफ गैस, क्रैम्प्स और एसिडिटी से राहत देती है. रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है.

2. वजन घटाने में मददगार

करी पत्ता शरीर के फैट को ब्रेक करता है और सौंफ भूख को कंट्रोल करती है. इन दोनों का पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे कैलोरी बर्निंग की प्रक्रिया बेहतर होती है.

3. ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है

करी पत्ते में मौजूद फाइबर और एंटी-डायबेटिक कंपाउंड्स ब्लड शुगर स्पाइक को रोकते हैं. सौंफ इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारती है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को फायदा होता है.

4. स्किन और बालों को बनाता है हेल्दी

करी पत्ता और सौंफ दोनों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं. इससे स्किन ग्लो करती है और बालों की ग्रोथ भी बेहतर होती है.

5. बॉडी को डिटॉक्स करता है

यह कॉम्बिनेशन शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और लिवर को साफ करता है. इससे शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस करता है.

बनाने का सही तरीका

सामग्री:

  • 10–15 करी पत्ते
  • 1 चम्मच सौंफ
  • 2 कप पानी

विधि:

  • एक पैन में पानी गर्म करें.
  • उसमें करी पत्ते और सौंफ डालें.
  • 5–7 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें.
  • गैस बंद करके पानी को छान लें.
  • इसे सुबह खाली पेट गुनगुना पीएं.

आप चाहें तो स्वाद और डिटॉक्स इफेक्ट बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा नींबू रस भी मिला सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

