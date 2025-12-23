रोजाना खाली पेट 2 कली कच्ची लहसुन खाने से क्या होता है?

Garlic Benefits In Hindi: भारतीय किचन में मौजूद लहसुन एक ऐसा हर्ब है जिसे खाने के स्वाद को बढ़ाने के अलावा सेहत के लिए भी कमाल माना जाता है. अगर आप रोजाना खाली पेट लहसुन का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें विटामिन C, B6, मैंगनीज, सेलेनियम, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम, एलिसिन नामक एक शक्तिशाली यौगिक होता है, जो इसे एंटीऑक्सीडेंट गुण देता है. तो चलिए जानते हैं लहसुन खाने से होने वाले फायदे.

खाली पेट 2 कली कच्ची लहसुन खाने के फायदे- (Lahsun Khane Ke Fayde)

1. मोटापा-

लहसुन में मौजूद तत्व मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं, जिससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है. अगर आप अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और वजन को कम करना चाहते हैं ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

ये भी पढ़ें- वजन घटाने ही नहीं नींद न आने की समस्या तक में मददगार है इस मसाले से बनी चाय, जानें फायदे और बनाने का तरीका

Photo Credit: File Photo

2. सूजन-

लहसुन में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं.

3. हार्ट-

हार्ट हमारे शरीर का अभिन्न अंग है. सुबह खाली पेट 2 कली कच्ची लहसुन खाने से हार्ट को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

4. कोलेस्ट्रॉल-

लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक होता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार है. अगर आप भी शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं तो इसका सेवन कर सकते हैं.

5. स्किन-

लहसुन में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंहासों और अन्य स्किन इंफेक्शन को कम करने में मदद कर सकते हैं. खाली पेट रोजाना लहसुन खाने से स्किन को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है.

लहसुन को कैसे करें डाइट में शामिल- (How To Add Garlic In Diet)

1. कच्चा-

सुबह खाली पेट 1-2 लहसुन की कलियां छीलकर, अच्छी तरह चबाकर या मैश करके तुरंत पानी पी लें. तीखापन कम करने के लिए इसे शहद में डुबोकर खा सकते हैं.

2. पकाकर-

सब्जियों, दाल, सूप या करी में पकाते समय अंत में कटा हुआ लहसुन डालें, इससे स्वाद और गुण दोनों बरकरार रहते हैं. घी में हल्का भूनकर भी खा सकते हैं.

3. चटनी-

घर की बनी चटनी (जैसे धनिया-पुदीना चटनी) या सलाद ड्रेसिंग (मेयोनीज़/दही में मिक्स) में कच्चा लहसुन मिलाएं. आप लहसुन की चटनी भी बना सकते हैं.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)