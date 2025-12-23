Black Garlic Benefits: लहसुन खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी होता है. लहसुन सफेद और काले रंग का होता है, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि सफेद और काले लहसुन में क्या अंतर होता है. दरअसल, काला लहसुन कोई नई किस्म का लहसुन नहीं है. हम जो सामान्य लहसुन इस्तेमाल करते हैं, उसे कुछ हफ्तों तक नियंत्रित तापमान में रखा जाता है. इस प्रक्रिया के दौरान उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके चलते लहसुन काला हो जाता है. काले लहसुन का तीखापन कम हो जाता है और स्वाद हल्का और मीठा हो जाता है. चलिए आपको बताते हैं सफेद लहसुन और काले लहसुन में क्या अंतर है? 7 दिन तक खाली पेट लहसुन खाने से क्या होता है?

सफेद लहसुन और काले लहसुन में क्या अंतर है?

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, सामान्य लहसुन में एलिसिन नामक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है. इसी पदार्थ के कारण इसमें तीखी गंध और जीवाणुरोधी गुण होते हैं. हालांकि, कुछ लोगों को इससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन काले लहसुन में अधिकांश एलिसिन स्थिर एंटीऑक्सीडेंट में परिवर्तित हो जाता है. विशेष रूप से एस-एलिल सिस्टीन नामक पदार्थ शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है. इसलिए एंटीऑक्सीडेंट लाभों के लिए काला लहसुन एक बेहतर विकल्प माना जाता है.

काले लहसुन में सूजन-रोधी गुण होते हैं. यह रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है. यह हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है. यह लीवर की हेल्थ में भी उपयोगी है. इसमें ऐसे गुण भी हैं, जो प्रदूषण के प्रभावों को कुछ हद तक कम करने में मदद करते हैं. प्रतिदिन एक या दो कलियां खाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं. इन्हें सीधे चबाया जा सकता है या खाना पकाने में इस्तेमाल किया जा सकता है.

लहसुन का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है. 7 दिन तक खाली पेट लहसुन खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, दिल स्वस्थ रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, पाचन सुधरता है. यह शरीर डिटॉक्स करने में मदद करता है.

