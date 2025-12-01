विज्ञापन
जापानी फल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? इन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं

Ramphal Khane Ke Fayde: पर्सिमन, जिसे जापानी फल या रामफल भी कहा जाता है. उत्तर भारत में इसकी खेती तेजी से बढ़ रही है. चीन में इसका 80% प्रोडक्शन होता है, जबकि भारत में हिमाचल और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी खेती बढ़ रही है. यह फल विटामिन C, विटामिन A, फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है.

बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक फल काफी तेजी से वायरल हो रहा है. बहुत से लोग इस फल को लेकर वीडियो बना रहे हैं. इस फल का नाम है पर्सिमन. इसे भारतीय लोग जापानी फल, रामफल के नाम से जानते हैं. ऑरेंज टमाटर जैसा दिखने वाला यह फल न सिर्फ खेती के लिहाज से फायदेमंद है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद पौष्टिक माना जा रहा है. बता दें कि चीन में इस फल की खेती लगभग 80 फीसदी है और अब भारत के कुछ पहाड़ी इलाकों में भी इस फल को उगाया जा रहा है. पिछले दो सालों में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में इसकी खेती का रकबा 200 हेक्टेयर से बढ़कर 400 हेक्टेयर तक पहुंच चुका है. तो आइए जानते हैं इस फल के फायदों के बारे में.

पर्सिमन या जापानी फल के फायदे- (Benefits of Persimmon or Japanese Fruit)

पर्सिमन विटामिन C, विटामिन A, पोटैशियम, डाइटरी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक मजबूत स्रोस है. विटामिन C शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है. यही कारण है कि ठंड के मौसम में इसका सेवन शरीर को एक्स्ट्रा सेफ्टी दे सकता है. वहीं विटामिन A आंखों की रोशनी मजबूत करने और स्किन हेल्थ सुधारने में अहम भूमिका निभाता है.

इस फल की सबसे खास बात इसके डाइटरी फाइबर हैं. रिसर्च बताती हैं कि इसमें सेब की तुलना में लगभग दोगुना फाइबर होता है. यह पाचन तंत्र को ठीक रखता है, कब्ज को दूर करता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है. पर्सिमन का ग्लाइसेमिक लोड कम माना जाता है, जिससे मीठा होने के बावजूद यह अचानक शुगर स्पाइक नहीं करता. हालांकि, डायबिटीज मरीजों को इसे डॉक्टर की सलाह के साथ ही डाइट में शामिल करना चाहिए.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

पर्सिमन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे बीटा-कैरोटीन और ल्यूटिन फ्री रेडिकल्स से शरीर की रक्षा करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों और स्किन एजिंग जैसी समस्याओं से बचाव हो सकता है. वहीं इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है. कम कैलोरी और नेचुरल मिठास की वजह से यह वजन कम करने वालों के लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

