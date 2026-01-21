आज क्या बनाऊं: रेगुलर अंडा से करी से हटकर एक बार ट्राई करें अंडा मलाई कोरमा, नोट करें आसान रेसिपी

Anda Malai Korma Recipe: संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे ये तो कहावत हम बचपन से सुनते आए हैं. अंडे को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप भी अंडे खाने के शौकीन हैं और रोज-रोज एक ही तरह की करी खा-कर बोर हो गए हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको अंडा करी की एक यूनिक रेसिपी बता रहे हैं. इंस्टाग्राम पर chef_nehalkarkera ने अंडा मलाई कोरमा की रेसिपी शेयर की है. जिसे आप लंच और डिनर में ट्राई कर सकते हैं. इस डिश को आप कम समय में आसानी से तैयार कर सकते हैं, वो भी किचन में मौजूद सामग्री के साथ. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं अंडा मलाई कोरमा- (How To Make Anda Malai Korma)

सामग्री-

4-5 उबले अंडे

1 कप धनिया पत्ती (डंठल सहित)

8-10 पुदीने की पत्तियां

2 मध्यम आकार के प्याज, मोटे तौर पर कटे हुए

10-12 छोटी लहसुन की कलियां

1 छोटा टुकड़ा अदरक

10-12 साबुत काजू

½ कप दही

¼ कप मलाई

1½ छोटा चम्मच जीरा

¼ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच गरम मसाला

½ छोटा चम्मच धनिया पाउडर

½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर

½ छोटा चम्मच चाट मसाला

¼ छोटा चम्मच काला नमक

स्वादानुसार नमक

3-4 बड़े चम्मच तेल

आवश्यकतानुसार पानी

गार्निश के लिए ताजा हरा धनिया

विधि-

1. अंडों को उबालें, छीलें और उनमें छोटे-छोटे कट लगाएं ताकि मसाला अंदर तक जा सके.

2. ब्लेंडर में धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, प्याज, लहसुन, अदरक, काजू और थोड़ा सा पानी डालें. बारीक पेस्ट बना लें.

3. कढ़ाई में तेल गरम करें. उबले हुए अंडों को हल्का सुनहरा होने तक तलें. निकालकर अलग रख दें.

4. उसी तेल में जीरा डालें. उसे चटकने दें.

5. पिसा हुआ पेस्ट डालें और मध्यम-धीमी आंच पर 7-8 मिनट तक भूनें जब तक कि अधिकांश नमी सूख न जाए और तेल निकलने लगे.

6. हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, काला नमक और नमक डालें. अच्छी तरह मिलाएं और मसालों को 2 मिनट तक पकाएं.

7. लगभग 3/4 कप पानी डालें. मध्यम-धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं, बीच-बीच में चलाते रहें जब तक कि तेल ऊपर न आ जाए.

8. आंच धीमी कर दें. दही को फेंटकर डालें और अच्छी तरह मिलाएं. इससे पानी निकलेगा, इसे एक मिनट तक उबलने दें.

9. तले हुए अंडे और क्रीम डालें, और यदि आवश्यक हो तो थोड़ा पानी और डालें. धीरे से मिलाए.

10. ढककर 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं.

11. यदि आवश्यक हो तो थोड़ा पानी डालकर गाढ़ापन ठीक करें. नमक-मिर्च चख लें.

12. कटी हुई ताज़ी हरी धनिया पत्ती से गार्निश कर गरमागरम सर्व करें.

यहां देखें पूरा वीडियो-

