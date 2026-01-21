कौन सा फल खाने से ताकत आती है? इन सस्ते फलों से शरीर में कूट-कूट कर भर जाती है एनर्जी

Best Fruits For Energy: फलों का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इनमें शरीर को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. बहुत से लोग शरीर को सेहतमंद रखने के लिए सप्लीमेंट्स या महंगे फलों को डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सस्ते फलों में आपको जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे. आज हम आपको कुछ ऐसे ही फलों के बारे में बता रहे हैं, जिनके सेवन से आप शरीर को सेहतमंद और एनर्जेटिक रख सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उन फलों के नाम.

शरीर को ताकत देने के लिए कौन से फल खाएं- (Which fruits are effective in giving strength to the body)

1. केला- (Banana)

अगर आप शरीर को एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, तो केला को डाइट में शामिल कर सकते हैं. केला दुनिया के सबसे सुलभ और सस्ते फलों में से एक है. इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्राकृतिक शर्करा (सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज) अच्छी मात्रा में होती है, जो शरीर को ताकत देने में मददगार हैं.

ताकत के लिए- जिम जाने वाले लोग वर्कआउट से पहले या बाद में केला खा सकते हैं.

2. पपीता- (Papaya)

पपीता साल भर आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा. पपीते को सेहत का खजाना कहा जाता है. ये काफी सस्ता होता है. इसमें विटामिन C और विटामिन A अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

ताकत के लिए- पपीते को ताकत के लिए आप डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद 'पपेन' एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है. जब खाना सही से पचता है, तो शरीर को अधिक पोषण और ताकत मिल सकती है.

3. अमरूद- (Guava)

अमरूद एक सस्ता और हेल्दी फल है. इसे आप आसानी से पूरे साल मार्केट में पा सकते हैं. इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. विटामिन C इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है.

ताकत के लिए- ताकत बढ़ाने के लिए आप अमरूद को सलाद, फल और चटनी बनाकर डाइट में शामिल कर सकते हैं.

4. संतरा- (Orange)

संतरा एक बेहतरीन रसीला फल है जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने और पोषण देने में मदद करता है. इसमें विटामिन C के साथ-साथ पोटैशियम और फोलेट भी होता है.

ताकत के लिए- शरीर की कमजोरी को दूर करने और ताकत बढ़ाने के लिए आप संतरे के जूस, फल का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)