डॉक्टर ने बताया वजन के हिसाब से हर दिन लेना चाहिए प्रोटीन?

ये तो हम सबको पता है कि प्रोटीन शरीर के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर शामिल करना चाहिए. लेकिन आपको कितने प्रोटीन की जरूरत है ये समझ भी होनी जरूरी है. इस सवाल का जवाब जानने के लिए NDTV ने बात की डॉक्टर अतुल पीटर्स से, चलिए जानते हैं उन्होंने क्या बताया.

हर दिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? (Har Din Kitna Protein Lena Chahiye)

डॉ अतुल ने कहा कि आपके शरीर के लिए प्रोटीन सबसे इंपोर्टेंट होता. प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी यानी प्रोटीन आपके शरीर का एक बिल्डिंग ब्लॉक है. आपके मसल्स आपके सेल्स सब कुछ प्रोटीन से बनते हैं. इसलिए हमें अपने वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रति किग्रा प्रोटीन लेना चाहिए. जैसे मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है तो आपको कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना चाहिए.

लेकिन 60 ग्राम प्रोटीन सुनने में जितना आसान लग रहा है, लेना उतना आसान नहीं है. अब जैसे कि दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है. लेकिन आप एक कटोरी दाल में पांच गिलास पानी मिलाते हैं फिर उसको उबालते हैं और उसके बाद खाते हैं. आप खाने में एक कटोरी दाल लेते हैं, लेकिन उससे आपको सिर्फ दो से 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है.

स्पेशियली वेजिटेरियंस को लगता है कि वो अपनी डाइट में प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन आपकी डाइट में कार्ब्स और फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है लेकिन प्रोटीन नहीं. कुछ पेशेंट कहते हैं कि दाल के साथ दही या छाछ भी लेते हैं. आप कोई भी छाछ का टेट्रा पैक ले लीजिए उसमें बस 3 ग्राम प्रोटीन होता है. अब आप सोचो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना है दिन भर और आपको मिल कितना रहा है.

क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है सही? (Is it right to take protein supplements)

दाल, दही खाने में इस्तेमाल के बाद भी कई बार पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता. ऐसे में वेजिटेरियन के लिए कभी-कभी प्रोटीन का सप्लीमेंट लेना अच्छा होता है. एग प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, पनीर भी ले सकते हैं. पनीर से जो पानी निकलता है उसको छाछ बोलते हैं वो प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है. इसलिए घर में पनीर बनाएं और जो पानी बचा है उसको फेंके नहीं, उसको आटा गूंदने में इस्तेमाल कर लीजिए या दाल में वो पानी डाल सकते हैं.

नॉन वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन के कई सारे ऑप्शन हैं, वो चिकन, फिश, प्रॉन्स खा सकते हैं. ये सभी प्रोटीन के अच्छे सोर्स है.

फूड प्रोडक्ट लेते वक्त इन बातों पर करें गौर- (Keep these things in mind while buying food product)

जब आप फूड प्रोडक्ट का लेबल चेक करते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसमें कितना प्रोटीन है, उसके बाद देखिए कि उसमें कार्ब्स और शुगर कितनी है. लेबल में कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेंट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो सामान आप मार्केट से खरीद रहे हैं, वो प्रोटीन रिच है कि नहीं.

