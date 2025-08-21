अश्वगंधा खाने के फायदे और नुकसान | Benefits and Side Effects of Ashwagandha

Ashwagandha khane ke kya-kya fayde hain: आयुर्वेद में अश्वगंधा एक बहुत ही मशहूर औषधि है. इसे 'बलवर्धक' यानी ताकत बढ़ाने वाली जड़ी-बूटी माना जाता है. सदियों से इसका इस्तेमाल शरीर और मन को संतुलित रखने के लिए किया जा रहा है. आइए आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से जानते हैं, अश्वगंधा खाने से बॉडी पर कैसा असर होता है, इसे खाने का सही तरीका क्या है, साथ ही जानेंगे क्या इसे खाने के कुछ नुकसान भी हैं.

अश्वगंधा के फायदे

इसे लेकर NDTV संग हुई बातचीत के दौरान जीवा आयुर्वेद के निदेशक और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान ने बताया, अश्वगंधा का सबसे बड़ा फायदा तनाव और थकान को कम करना है. आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर मानसिक दबाव और बेचैनी महसूस करते हैं. ऐसे में अश्वगंधा का सेवन बेहद फायदेमंद हो सकता है. अश्वगंधा मन को शांत करने और नींद बेहतर बनाने में मदद करती है. जो लोग सुबह उठते समय भी थकान महसूस करते हैं, उन्हें यह ऊर्जा देने में सहायक हो सकती है.

यह दिमाग की कार्यक्षमता भी बढ़ाती है. याददाश्त, फोकस और एकाग्रता मजबूत करने में यह लाभकारी मानी जाती है. छात्रों और खिलाड़ियों के लिए यह अच्छा टॉनिक है क्योंकि यह शरीर को ताकत और दिमाग को स्पष्टता देती है.

आयुर्वेदाचार्य बताते हैं, बीमारी या कमजोरी के बाद ठीक हो रहे लोगों को भी अश्वगंधा दी जाती है ताकि शरीर जल्दी ताकत पा सके.

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर चौहान बताते हैं, पारंपरिक रूप से अश्वगंधा को रात को गर्म दूध और शहद के साथ लेने की सलाह दी जाती है. ऐसा करने से इसकी ताकत बढ़ जाती है और शरीर को गहरी नींद, आराम मिलता है. हालांकि, आजकल बाजार में यह कैप्सूल, टैबलेट और सिरप के रूप में भी आसानी से मिल जाती है. कई बार इसे ब्राह्मी या शतावरी जैसी जड़ी-बूटियों के साथ भी लिया जाता है, ताकि इसका असर और अच्छा हो.

डॉक्टर चौहान के मुताबिक, अश्वगंधा प्राकृतिक जड़ी-बूटी है, लेकिन हर किसी के लिए सही नहीं है. इसे ज्यादा मात्रा में लेने से-

पेट खराब हो सकता है.

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

जिन लोगों को थायरॉयड या ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, उन्हें इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

