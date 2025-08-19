विज्ञापन

लखनऊ की झुग्गियों में समय काटने को मजबूर ये हीरोइन, पति के पास है 10,000 करोड़ रुपये की संपत्ति

एक्ट्रेस और फिल्ममेकर दिव्या खोसला अपनी अपकमिंग फिल्म ‘एक चतुर नार’ के लिए कुछ ऐसा कर रही हैं. जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी.

चॉल में रही करोड़पति प्रोड्यूसर की खूबसूरत पत्नी, बताया क्या थी मजबूरी
नई दिल्ली:

फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर एक्टर्स ऐसे किरदार चुनते हैं जो उनकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग होते हैं. ये न सिर्फ उनकी एक्टिंग स्किल्स को परखता है बल्कि दर्शकों के सामने उन्हें एक नए रूप में पेश भी करता है. इसी कड़ी में एक्ट्रेस और फिल्ममेकर दिव्या खोसला अपनी अपकमिंग फिल्म ‘एक चतुर नार' के लिए कुछ ऐसा कर रही हैं. जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. दिव्या ने अपने किरदार को गहराई से समझने के लिए असली जिंदगी का अनुभव लेने का फैसला किया और लखनऊ की झुग्गी बस्ती में रहकर वहां की जिंदगी को करीब से महसूस किया. उनका ये कदम उनके फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है.

लखनऊ की झुग्गियों में बिताया वक्त

दिव्या खोसला ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी एक झलक साझा की और बताया कि उन्होंने अपने किरदार को सच्चाई के साथ निभाने के लिए लखनऊ की झुग्गी में समय बिताया. वहां रहकर उन्होंने देखा कि लोग किन मुश्किल हालातों में भी कैसे जीते हैं. कैसे संघर्ष करते हैं और अपने परिवार को संभालते हैं. दिव्या ने लिखा कि ये अनुभव उनके लिए बेहद अनोखा रहा और इसने उन्हें जिंदगी का एक नया पहलू दिखाया. उन्होंने आगे कहा कि इस किरदार को निभाना उनके लिए रोलरकोस्टर राइड जैसा है और वो अब बेताबी से इंतजार कर रही हैं जब दर्शक उन्हें इस नए अंदाज में देखेंगे. ये फिल्म एक कॉमिक ड्रामा है. जिसमें हंसी-मजाक के बीच जिंदगी की असली तस्वीर भी दिखाई जाएगी.

12 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म

दर्शकों ने अब तक दिव्या खोसला को एक ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक में देखा है. चाहे उनकी फिल्में हों या फिर पब्लिक इवेंट्स, उन्होंने हमेशा एक एलिगेंट और फैशनेबल छवि बनाई है. ऐसे में उन्हें झुग्गीवासियों जैसी साधारण महिला के रूप में देखना ऑडियंस के लिए एक अलग ही अनुभव होने वाला है. ये फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसे लेकर फैन्स पहले से ही उत्साहित हैं. दिव्या की मेहनत और समर्पण को देखकर दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं. आपको बता दें कि टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार दिव्या खोसला के पति हैं. जो 10,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं. 

