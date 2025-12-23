Munakka Benefits in Pregnancy in Hindi : गर्भावस्था में मां और गर्भस्थ शिशु दोनों को भरपूर पोषण की जरूरत होती है. ऐसे में मुनक्का गर्भवती महिला के साथ ही शिशु के लिए भी फायदेमंद होता है. मुनक्का आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड और फाइबर से भरपूर होता है, जो खून की कमी दूर करता है, हड्डियां मजबूत बनाता है और शिशु के मस्तिष्क विकास में मदद करता है. आयुर्वेद और विज्ञान दोनों इसे बेहद फायदेमंद मानते हैं.

मुनक्का खाने के फायदे | Munakka Benefits in Pregnancy

मुनक्का न सिर्फ मां को मजबूत बनाता है, बल्कि गर्भस्थ शिशु के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. आयुर्वेद के अनुसार, मुनक्का रक्तवर्धक, बलवर्धक और पाचन में सहायक है. इसे गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद पौष्टिक फल माना जाता है. यह शरीर की ताकत बढ़ाता है और कमजोरी दूर करता है.

आयुर्वेद ही नहीं, विज्ञान भी मुनक्का को पोषक तत्वों से भरपूर मानता है.

यह आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर से भरपूर होता है.

सबसे खास बात यह है कि इसमें फोलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो भ्रूण के मस्तिष्क विकास के लिए जरूरी है.

मुनक्का शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में मदद करता है, जिससे एनीमिया की समस्या दूर होती है.

गर्भावस्था में आयरन की कमी आम है, लेकिन मुनक्का इसका प्राकृतिक समाधान है. इसमें मौजूद आयरन बेहतर तरीके से अवशोषित होता है. साथ ही फाइबर की वजह से पाचन तंत्र मजबूत रहता है, कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी परेशानियां नहीं होतीं. इससे गर्भवती महिला की थकान, कमजोरी और चक्कर आने की समस्या दूर होती है.

क्‍या गर्भवती महिलाओं को मुनक्का खाना चाहिए? हड्डियों के विकास के ल‍िए अहम

आयरन और फोलिक एसिड से भरपूर मुनक्का मां और बच्चे दोनों को मजबूत बनाता है. यह हड्डियों के विकास, इम्यूनिटी बढ़ाने और सेहत के लिए फायदेमंद है.

एक दिन में कितना मुनक्का खाना चाह‍िए और मुनक्का कब खाना चाह‍िए

गर्भावस्था में रोजाना 8 से 10 मुनक्का खाना या रात भर भिगोकर सुबह खाना लाभकारी होता है. इसे दूध के साथ लेने से फायदे और बढ़ जाते हैं. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि मुनक्का प्राकृतिक रूप से मीठा होने के कारण एनर्जी प्रदान करता है और शुगर की जरूरत को पूरा करता है. हालांकि, अधिक मात्रा में सेवन से बचें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)