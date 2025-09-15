विज्ञापन
विशेष लिंक

1 महीने तक रोज पपीता खाने से क्या होगा? जानिए फायदे और नुकसान, खाने का सही समय और तरीका

Papaya Eating Daily Benefits: अगर आप 1 महीने तक रोजाना पपीता खाते हैं, तो आपके शरीर में कई बदलाव आ सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसा करने के बड़े फायदे और नुकसान और पपीता खाने का सही तरीका.

Read Time: 3 mins
Share
1 महीने तक रोज पपीता खाने से क्या होगा? जानिए फायदे और नुकसान, खाने का सही समय और तरीका
Papaya Benefits And Side Effects: रोज पपीता खाने से क्या होता है?

Papaya Eating Daily Benefits: पपीता एक ऐसा फल है जिसे पाचन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. यह फल न सिर्फ पाचन को दुरुस्त करता है, बल्कि त्वचा, बाल और इम्यूनिटी के लिए भी वरदान है. कुछ लोग इसे वजन घटाने के लिए खाते हैं, कुछ पाचन सुधारने के लिए और कुछ सिर्फ स्वाद के लिए. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप रोजाना एक महीने तक पपीता खाएं, तो आपके शरीर में क्या बदलाव आएंगे? क्या रोज पपीता खाने से कब्ज की दिक्कत दूर हो जाती है? आइए जानते हैं कि रोजाना पपीता खाने से क्या-क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं और इसे खाने का सही तरीका क्या है.

रोज पपीता खाने के फायदे- (Benefits of Eating Papaya Dialy)

1. पाचन तंत्र मजबूत होता है

पपीता में पाया जाने वाला एंजाइम पेपेन पाचन को बेहतर बनाता है. रोजाना पपीता खाने से कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं दूर करने में मदद मिल सकती है.

यह भी पढ़ें- डाइट और एक्सरसाइज के अलावा High BP को कंट्रोल करने के लिए ये 9 फैक्टर हैं बहुत जरूरी

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

2. त्वचा में निखार आता है

अगर आप रोज पपीता खाते हैं तो ये स्किन के लिए फायदा कर सकता है. पपीता में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं. मुंहासे और दाग-धब्बे भी कम होते हैं. 

3. वजन घटाने में मदद करता है

वजन घटाने का चाह रखने के लिए पपीता बहुत फायदेमंद है. कम कैलोरी और हाई फाइबर वाला पपीता पेट को भरा रखता है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती. इससे वजन कंट्रोल में रहता है.

4. इम्यूनिटी बढ़ाता है

विटामिन ए, सी और ई से भरपूर पपीता शरीर की इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है. अगर आप रोज पपीता खाते हैं आपको कई पोषक तत्व मिलते हैं.

ये भी पढ़ें- शरीर में किसी विटामिन की कमी से स्किन एलर्जी होने लगती है?

5. दिल की सेहत सुधरती है

पपीता में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम करने में मदद मिलती है.

रोजाना पपीता खाने के नुकसान- (Disadvantages of Eating Papaya Daily)

  • ज्यादा मात्रा में खाने से दस्त हो सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है.
  • गर्भवती महिलाओं को कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह गर्भाशय पर असर डाल सकता है.
  • कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, जैसे त्वचा पर रैशेज या खुजली.

पपीता खाने का सही समय और तरीका- (Right Time And Right Way to Eat Papaya)

  • सुबह खाली पेट पपीता खाना सबसे फायदेमंद होता है, इससे पाचन तंत्र एक्टिव होता है.
  • रात को खाने से बचें, क्योंकि यह कुछ लोगों को गैस या एसिडिटी दे सकता है.
  • एक बार में 1 कटोरी या 150–200 ग्राम पपीता पर्याप्त है.
  • पपीता को नींबू या काले नमक के साथ खाएं, इससे स्वाद और पाचन दोनों बेहतर होते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Eat Papaya Every Day, Papaya Benefits In Hindi, Papaya Side Effects, Papaya Health Benefits, Best Time To Eat Papaya, Papaya On Empty Stomach, Papaya Eating Schedule, Who Should Avoid Papaya, What Happens If You Eat Papaya Daily For A Month?, Is It Safe To Eat Papaya Every Day?, Benefits And Risks Of Eating Papaya Regularl, When Is The Best Time To Eat Papaya For Digestion?, Can Papaya Improve Skin If Eaten Daily?
Get App for Better Experience
Install Now