9 टूथब्रश और... युवक के पेट से जो निकला उसे देखकर डॉक्टर भी हैरान 

आपके और हमारे पेट में अगर कोई अटपटी चीज चली जाए तो दर्द से बेचैन हो जाते हैं. ऐसा लगता है कि अब पता नहीं कैसे इस दर्द से झुटकारा मिलेगा. लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक शख्स के पेट से एक साथ सात टूथब्रश और लोहे के दो पाने (रींच) निकले हैं. मरीज के पेट में एक साथ इतना कुछ पड़ा देख खुद डॉक्टर हैरान रह गए. मामला जयपुर का है.

यह अनोखा मामला जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सामने आया, जहां 26 साल का युवक पेट दर्द की शिकायत लेकर 26 दिसंबर को पहुंचा था. हॉस्पिटल के सीनियर गैस्ट्रो सर्जन डॉ.तन्मय पारीक ने बताया कि युवक भीलवाड़ा से आया था और उसकी हालत गंभीर थी. जब उसकी सोनोग्राफी की गई,तो डॉक्टरों को पेट में टूथब्रश और लोहे के पाने दिखाई दिए. इसके बाद एंडोस्कोपी की कोशिश की गई, लेकिन इन वस्तुओं को इस तरीके से निकालना संभव नहीं था.

इसके बाद डॉक्टरों ने ओपन सर्जरी का फैसला लिया.दो घंटे से अधिक समय तक चली सर्जरी में युवक के पेट से 2 लोहे के पाने और 7 टूथब्रश निकाले गए. डॉ. पारीक ने बताया कि युवक मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब था. इसी कारण उसने खाने योग्य न होने वाली वस्तुएं भी निगल लीं.

युवक मानसिक रूप से डिस्टर्ब था

सर्जरी के दौरान एनेस्थेटिस्ट डॉ. आलोक वर्मा और अन्य मेडिकल स्टाफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. डॉ. पारीक ने बताया कि युवक मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब था. इसी कारण उसने खाने योग्य न होने वाली वस्तुएं भी निगल लीं. अब उसकी हालत स्थिर है और डॉक्टर उसकी मानसिक स्थिति पर भी नजर रख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: लापरवाही की हद..सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने पेट में छोड़ा 23 सेमी लंबा पाइप, महीनों दर्द से तड़पती रही महिला