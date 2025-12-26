भुने चने और किशमिश का साथ सेवन इन लोगों के लिए खजाने से कम नहीं...

Roasted Gram And Raisins: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट बेहद खास और जरूरी है. अक्सर लोग महंगे सुपरफूड्स को हेल्दी मानते हैं. लेकिन जरूरी नहीं कि इन चीजों के सेवन से ही आप शरीर को पर्याप्त पोषण पहुंचा सकते हैं. अगर आप भी शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हेल्दी और कम वजट वाली चीजें तलाश रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. आज हम आपको चना और किशमिश का साथ सेवन करने के लाभ बता रहे हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

चना के पोषक तत्व- (Nutrients of gram)

चना (Chickpeas) प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, विटामिन, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटैशियम, कैल्शियम, का एक बेहतरीन सोर्स है, जो इसे एक सुपरफूड बनाता है. इसके सेवन से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

किशमिश के पोषक तत्व- (Nutrients of raisin)

किशमिश (Kishmish) पोषक तत्वों जैसे प्राकृतिक शुगर, फाइबर, आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, कॉपर, विटामिन B6 और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है. किशमिश के सेवन से शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं.

भुना चना और किशमिश खाने के फायदे- (Bhuna Chana Aur Kismish Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

जिन लोगों को पाचन की समस्या रहती हैं उनके लिए भुने चने और किशमिश का साथ सेवन बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

2. कमजोरी-

अगर आप भी शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं तो रोजाना खाली पेट भुने चने और किशमिश का सेवन कर सकते हैं.

3. खून की कमी-

चना और किशमिश में आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने और एनीमिया से बचाने में मददगार है.

4. दिल-

किशमिश में मौजूद पोटैशियम और एंटीऑक्सिडेंट ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. रोजाना इसके सेवन से हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)