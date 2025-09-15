बासी भात खाने के फायदे और नुकसान?

Benefits and Side Effects of Stale Rice: भारत में भात हर दिन खाया जाने वाला व्यंजन है. भात यानी चावल को दाल या किसी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खाया जाता है. भारतीयों की प्लेट में भात एक मेन डिश है. अक्सर हमारे घरों में दिन का बचा हुआ चावल रात में या अगले दिन खाया जाता है. कई जगह रात का बचा हुआ चावल यानी बासी भात सुबह खाया जाता है, जिसे कुछ लोग ठंडा ही खाते हैं तो कुछ गर्म करके. कई घरों में इसे परंपरा की तरह माना जाता है और कुछ लोग इसे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी मानते हैं. लेकिन, क्या वाकई बासी भात खाना सेहत के लिए अच्छा है? या इससे नुकसान भी हो सकता है? आइए जानते हैं बासी भात से जुड़े फायदे और नुकसान, ताकि आप अगली बार सोच-समझकर इसे खाएं.

बासी भात खाने के फायदे- (Benefits of Eating Stale Rice | Basi Bhat Ke Fayde)

1. पाचन में मददगार

बासी भात नेचुरली फर्मेंटेड हो जाता है, जिससे यह पचने में आसान हो जाता है. यह पेट को ठंडक देता है और गर्मी के मौसम में राहत पहुंचाता है.

ये भी पढ़ें- बासी मछली खाने के फायदे और नुकसान?

2. प्रोबायोटिक गुण

रातभर रखा हुआ चावल अगर पानी में डुबोकर रखा जाए, तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया (probiotics) पनपते हैं जो आंतों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं.

3. एनर्जी का स्रोत

बासी भात में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बनी रहती है, जिससे यह शरीर को एनर्जी देता है. सुबह के समय इसे खाने से दिनभर की थकान कम महसूस होती है.

4. त्वचा और बालों के लिए लाभकारी

आयुर्वेद के अनुसार, बासी भात शरीर को ठंडक देता है, जिससे त्वचा पर चमक आती है और बालों की क्वालिटी सुधारने में भी मददगार है.

ये भी पढ़ें- 1 महीने तक रोज पपीता खाने से क्या होगा? जानिए फायदे और नुकसान, खाने का सही समय और तरीका

5. गर्मी में राहत

गर्मी के मौसम में बासी भात खाने से बॉडी टेंपरेचर को बैलेंस रहता है और लू लगने की संभावना कम होती है. आप गर्मियों में शरीर को ठंड रखने के लिए ये काम कर सकते हैं.

बासी भात खाने के नुकसान- (Side Effects of Eating Stale Rice)

फूड पॉइजनिंग का खतरा: अगर चावल को सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया हो, तो उसमें हानिकारक बैक्टीरिया जैसे Bacillus cereus पनप सकते हैं, जिससे उल्टी, दस्त और पेट दर्द हो सकता है.

गंध और स्वाद में गिरावट: कई बार बासी भात से दुर्गंध आती है और उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है, जिससे खाने का अनुभव खराब हो सकता है.

सेंसिटिव लोगों के लिए नुकसानदायक: जिन लोगों को पेट की समस्या या एलर्जी होती है, उनके लिए बासी भात नुकसानदायक हो सकता है.

पोषण में कमी: लंबे समय तक रखा गया चावल अपने कुछ पोषक तत्व खो सकता है, खासकर अगर उसे बार-बार गर्म किया जाए.

ये भी पढ़ें- क्या गुड़ खाने से खून साफ होता है? कितनी सच है ये बात, जानिए Jaggery के शानदार फायदे

बासी भात कब और कैसे खाएं? (When And How To Eat Stale Rice?)

ठंडा खाने से पहले जांच लें कि उसमें कोई गंध या रंग परिवर्तन तो नहीं है.

फ्रिज में रखा हुआ चावल 24 घंटे तक सुरक्षित रहता है, लेकिन उसे खाने से पहले अच्छी तरह गर्म कर लें.

गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग बासी भात खाने से बचें या डॉक्टर की सलाह लें.

बासी भात एक पारंपरिक भोजन है जो सही तरीके से खाया जाए तो सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. लेकिन, लापरवाही से रखा गया चावल नुकसान भी पहुंचा सकता है. इसलिए अगली बार जब आप बासी भात खाएं, तो स्वाद के साथ-साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)