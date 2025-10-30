रोजाना 15 दिन तक धनिया का पानी पीने से क्या होता है?

Dhania Ka Pani Pine Ke Fayde: भारतीय किचन में मौजूद मसाले न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करते हैं बल्कि, सेहत के लिए भी कमाल माने जाते हैं. वैसे भी कहा जाता है कि दिन की शुरूआत अगर हेल्दी तरीके से की जाए तो शरीर को सेहतमंद रखने में मदद मिल सकती है. धनिया एक ऐसा मसाला है जिसे कच्चा और सूखा दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. धनिया के बीज में मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते है इस पानी को पीने के फायदे और बनाने का तरीका.

कैसे बनाएं धनिया का पानी- (How To Make Dhania Water)

धनिया के बीज का पानी बनाने के लिए सबसे पहले आप धनिया के बीज को साफ कर लें. फिर एक गिलास साफ पानी में 2 चम्मच रात भर के लिए डालकर भिगो दें. सुबह खाली पेट इस पानी का छानकर पी लें. अगर आप इसे गरम करना चाहते हैं तो इसे गरम करके इसमें शहद और नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं.

धनिया के बीज का पानी पीने के फायदे- (Dhania Ke Beej Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. किडनी-

रात भर भिगोए हुए धनिए के बीजों का पानी पीने से किडनी डिटॉक्स होती है और हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं. अगर आप अपनी किडनी को साफ करना चाहते हैं तो इस पानी का सेवन कर सकते हैं.

2. स्किन-

धनिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन को डिटॉक्स करने और ग्लोइंग बनाने में मददगार हैं. यह मुंहासे, ब्लैकहेड्स और जलन जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है.

3. पाचन-

धनिया का पानी पाचन तंत्र को मजबूत कर सकता है. इसमें मौजूद गुण अपच, कब्ज और गैस जैसी समस्याओं को दूर कर सकता है.

4. मोटापा-

अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और वजन को कम करने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो आप खाली पेट धनिया के पानी का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)