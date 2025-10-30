यूरिक एसिड बढ़ जाए तो क्या खाएं, यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है इस चीज से बनी चटनी, इन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं

Uric Acid Control Chutney in Hindi: भारतीय खाने में अचार और चटनी को साइड डिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है शायद यहीं कारण है कि भारत में तरह-तरह की चटनियां खाने को मिल जाएंगी. आज हम आपको एक ऐसी चटनी के बारे में बता रहे हैं, जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मददगार है. यूरिक एसिड आज के समय की एक आम समस्या बनती जा रही है. यूरिक एसिड शरीर में एक सामान्य प्रक्रिया है और जब य​ह बनता है तो किडनी इसे फिल्टर कर शरीर से यूरिन के रूप में बाहर कर देती है. जब हमारे शरीर के अंदर प्यूरीन नामक पदार्थ टूटता है तो यूरिक एसिड का निर्माण होता है. यही यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है और इसे फिल्टर करने का काम किडनी करती है. अगर आप भी इस समस्या से बचना चाहते हैं, तो इस चटनी को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

क्या अमरूद की चटनी से कम होता है यूरिक एसिड- (Is guava chutney reduce uric acid?)

अमरूद की चटनी यूरिक एसिड को कम करने में मदद कर सकती है. अमरूद में पाए जाने वाले विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवेनॉएड और पोलिफेनल यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मददगार हो सकते हैं. अमरूद के पत्तों का अर्क भी यूरिक एसिड को कम करने में मदद कर सकता है.

कैसे बनाएं अमरूद की चटनी- (How To Make Guava Chutney Recipe)

सामग्री-

अमरूद

नमक

नींबू का रस

हरी मिर्च

अदरक

लाल मिर्च

हरा धनिया

विधि-

सबसे पहले अमरूद को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. फिर हरी धनिया पत्ति, हरी मिर्च, अदरक और को लेकर अच्छे से धो लें. इसके बार इन्हें काट के मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें. इसमें नमक स्वादानुसार मिलाएं. इसके बाद एक बाउल में निकाल कर थोड़ा सा नमक नींबू का रस मिलाएं. फिर से एक बार चटनी को चम्मच की मदद से मिक्स कर लें. आपकी चटनी बनकर तैयार है. इसे आप लंच और डिनर में पेयर कर सकते हैं.

