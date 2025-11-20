रोज खाली पेट 1 महीने तक धनिया का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

Dhania Water Benefits: धनिया भारतीय किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे फ्रेश और ड्राई दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है. धनिया पत्ती से लेकर धनिया बीज तक खाने में इसे खूब इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप रोजाना एक महीने तक खाली पेट धनिया के पानी का सेवन करते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे बनाएं धनिया का पानी- (How To Make Dhania Water)

धनिया के बीज का पानी बनाना बहुत ही आसान है. सबसे पहले आप धनिया के बीज को साफ कर लें. फिर एक गिलास साफ पानी में 2 चम्मच रात भर के लिए डालकर भिगो दें. सुबह खाली पेट इस पानी का छानकर पी लें. अगर आप इसे गरम करना चाहते हैं तो इसे गरम करके इसमें शहद और नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं.

धनिया के बीज का पानी पीने के फायदे- (Dhania Ke Beej Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. पाचन-

अगर आप पाचन संबंधी समस्या से परेशान हैं और इसे दूर करना चाहते हैं तो खाली पेट धनिया के पानी का सेवन कर सकते हैं. यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और अपच, कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं को कम कर सकता है.

2. इम्यूनिटी-

धनिया के बीजों में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटा को मजबूत बनाने में मददगार हैं.

3. कोलेस्ट्रॉल-

धनिया का पानी पीने से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

4. थायराइड-

धनिया के पानी में मौजूद गुण थायराइड की समस्या को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं.

5. ब्लड शुगर-

धनिया बीज में एंटी-डायबिटिक गुण होते हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)