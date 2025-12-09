15 दिन तक रोजाना जीरा सौंफ और धनिया का पानी पीने से क्या होगा?

Detox Drink Benefits: आज के समय ज्यादातर लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि वो जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स और ऑयली फूड्स का सेवन खूब करते हैं. कई बार सुबह समय की कमी के चलते वो हेल्दी नाश्ता नहीं बना पाते हैं और बाहर की अनहेल्दी चीजों का सेवन करते हैं. लेकिन ये चीजें सेहत के लिए हानिकारक हैं. खासकर कोलेस्ट्रॉल के लिए. अगर आप भी चाहते हैं कि खुद को हेल्दी रखें तो समय-समय पर ऐसे ड्रिंक का सेवन करें जो आपके अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालने में मदद कर सकें. अगर आप भी ऐसी ही हेल्दी ड्रिंक की तलाश कर रहे हैं तो किचन में मौजूद इन 3 मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कैसे बनाएं जीरा सौंफ और धनिया का पानी- (How To Make Jeera Saunf Dhania Water)

एक पैन लें इसमें सौंफ के बीज, जीरा के बीज और धनिया दाना डालकर रोस्ट कर लें. इसके बाद इसे ठंडा होने दें और सभी चीजों को पीसकर पाउडर बना लें. अब इस पाउडर को डब्बे में रख लें. इसके बाद रोजाना सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच इस पाउडर को डालकर अच्छे से मिलाएं और पी लें.

जीरा सौंफ और धनिया का पानी पीने के फायदे- Jeera Saunf Dhania Pani Pine Ke Fayde:

1. कोलेस्ट्रॉल-

जीरा सौंफ और धनिया का पानी पीने से नसों में जमें कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है. बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं.

2. पाचन-

कब्ज, गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए आप इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं.

3. डिटॉक्स-

इस ड्रिंक का सेवन शरीर से विषाक्त पदार्थों (toxins) को बाहर निकालने में मदद कर सकता है और शरीर को अंदर से साफ कर सकता है.

4. मोटापा-

अगर आप भी सर्दियों के मौसम में वजन को कम करना चाहते हैं, तो रोजाना खाली पेट जीरा, सौंफ और धनिया का पानी पी सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)