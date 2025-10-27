Cold and Cough Home Remedies: सर्दी-जुकाम को मिनटों में दूर कर देता है ये पारंपरिक काढ़ा, फटाफट नोट करें रेसिपी

Cold and Cough Home Remedies: मौसम में बदलाव होते ही सबसे ज्यादा जो समस्या परेशान करती है वो है सर्दी-जुकाम और खांसी की. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आपको पता होगा कि बोलने में ये छोटी सी समस्या लगती है लेकिन, जो लोग इससे जूझ रहे हैं वो ही इसे समझ सकते हैं. कई लोग इस समस्या से निजात पाने के लिए अंग्रेजी दवाओं का सहारा लेते हैं. लेकिन इन दवाओं का रोज-रोज सेवन सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. तो चलिए जानते हैं एक ऐसे काढ़े के बारे में जो बिना दवाओं के सर्दी-जुकाम को दूर करने में मददगार है.

सर्दी, जुकाम के लिए कैसे बनाएं काढ़ा | How You Can Make This Traditional Kadha:

सामग्री:

1 कप पानी

2-3 लौंग

1 चम्मच अदरक का रस

1 चम्मच काली मिर्च पाउडर

3-4 तुलसी के पत्ते

विधि-

इस काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लें और उसमें पानी डालें. इसे उबाल लें. पानी में उबाल आने के बाद अदरक का रस और तुलसी के पत्ते डालें और आंच धीमी कर दें. फिर इसमें लौंग के साथ काली मिर्च पाउडर में डालें. एक और मिनट के लिए उबाल लें और आंच बंद कर दें. इस काढ़े को एक कप में डालें और गरम गरम पिएं

काढ़ा पीने के फायदे- (Kadha Pine Ke Fayde)

इस काढ़े के सेवन से न सिर्फ सर्दी-जुकाम और खांसी में राहत मिलती है बल्कि, इससे इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है. काढ़े में मौजूद तुलसी दिमाग को शांत कर तनाव कम करने में भी मददगार है. जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्या है उनके लिए भी इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)