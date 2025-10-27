विज्ञापन
विशेष लिंक

अंडे और चिकन से भी ज्यादा विटामिन B12 पाया जाता है किचन में मौजूद इस मसाले में, ऐसे करें डाइट में शामिल

Kalonji For Vitamin B12 Deficiency: बिना दवाओं के विटामिन B12 की कमी को करना है दूर तो किचन में मौजूद इस मसाले का ऐसे करें सेवन.

Read Time: 3 mins
Share
अंडे और चिकन से भी ज्यादा विटामिन B12 पाया जाता है किचन में मौजूद इस मसाले में, ऐसे करें डाइट में शामिल
Nigella Sativa: विटामिन B12 का भंडार है किचन में मौजूद ये सिंपल सा मसाला.

Vitamin B12 Deficiency: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए पोषण से भरपूर डाइट अहम मानी जाती है. अगर शरीर में किसी भी विटामिन की कमी है तो इससे शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आपको बता दें कि विटामिन B12 भी उन्हीं में से एक है. विटामिन B12 की कमी होने पर कमजोरी, थकान, याद्दाश्त कम होना और एनीमिया जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. बहुत से लोग विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए दवाओं का सेवन करते हैं. लेकिन आप इन चीजों के बिना भी इसकी कमी को दूर कर सकते हैं, वो भी किचन में मौजूद साधारण चीजों से. तो चलिए जानते हैं विटामिन B12 की कमी के लिए क्या खाएं और कैसे खाएं.

किचन में मौजूद कलौंजी एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की डिशेज में स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आपको बता दें कि कलौंजी में केरोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, नियासिन, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. 

कैसे करें कलौंजी को डाइट में शामिल- (How To Consume Nigella Sativa)

कलौंजी को आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसे  आप पराठा, पूरी, सब्जी, अचार में एड कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Winter Special Ladoo: रोज 1 लड्डू खाएं सर्दी भगाएं और इम्यूनिटी बढ़ाएं, फटाफट नोट करें आसान रेसिपी

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

कलौंजी का पराठा रेसिपी- (Kalonji Paratha Kaise Banaye)

सामग्री-

  • आटा
  • कलौंजी
  • जीरा
  • अजवाइन
  • नमक स्वादानुसार
  • पानी आवश्यकतानुसार
  • घी आवश्यकतानुसार

विधि-
कलौंजी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले एक परात में आटा निकाल लें इसमें कलौंजी, जीरा, अजवाइन और नमक मिलाकर आटा गूंथ लें. आटे की लोइयां बनाकर पराठा बनाएं. पराठे पर घी या तेल लगाकर दोनों तरफ से सेंक लें. पराठा बनकर तैयार हैं इन्हें आप अचार या दही के साथ खा सकते हैं.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vitamin B12 Deficiency, Vitamin B12 Ki Kami Dur Karne Ke Liye Kalonji Kaise Khaye, Nigella Sativa, Nigella Sativa For Vitamin B12, Nigella Sativa Benefits
Get App for Better Experience
Install Now