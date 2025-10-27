अंडे और चिकन से भी ज्यादा विटामिन B12 पाया जाता है किचन में मौजूद इस मसाले में, ऐसे करें डाइट में शामिल

Vitamin B12 Deficiency: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए पोषण से भरपूर डाइट अहम मानी जाती है. अगर शरीर में किसी भी विटामिन की कमी है तो इससे शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आपको बता दें कि विटामिन B12 भी उन्हीं में से एक है. विटामिन B12 की कमी होने पर कमजोरी, थकान, याद्दाश्त कम होना और एनीमिया जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. बहुत से लोग विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए दवाओं का सेवन करते हैं. लेकिन आप इन चीजों के बिना भी इसकी कमी को दूर कर सकते हैं, वो भी किचन में मौजूद साधारण चीजों से. तो चलिए जानते हैं विटामिन B12 की कमी के लिए क्या खाएं और कैसे खाएं.

किचन में मौजूद कलौंजी एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की डिशेज में स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आपको बता दें कि कलौंजी में केरोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, नियासिन, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं.

कैसे करें कलौंजी को डाइट में शामिल- (How To Consume Nigella Sativa)

कलौंजी को आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसे आप पराठा, पूरी, सब्जी, अचार में एड कर सकते हैं.

कलौंजी का पराठा रेसिपी- (Kalonji Paratha Kaise Banaye)

सामग्री-

आटा

कलौंजी

जीरा

अजवाइन

नमक स्वादानुसार

पानी आवश्यकतानुसार

घी आवश्यकतानुसार

विधि-

कलौंजी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले एक परात में आटा निकाल लें इसमें कलौंजी, जीरा, अजवाइन और नमक मिलाकर आटा गूंथ लें. आटे की लोइयां बनाकर पराठा बनाएं. पराठे पर घी या तेल लगाकर दोनों तरफ से सेंक लें. पराठा बनकर तैयार हैं इन्हें आप अचार या दही के साथ खा सकते हैं.

