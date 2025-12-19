Cold And Cough Home Remedies For Babies: सर्दी और खांसी बच्चों में होने वाली सबसे आम परेशानियों में से एक है. मौसम बदलने, ठंडी चीजें खाने-पीने या कमजोर इम्यूनिटी की वजह से छोटे बच्चे जल्दी सर्दी-जुकाम की चपेट में आ जाते हैं. इस कंडीशन में हर बार दवाई देना सही नहीं होता, ऐसे में कुछ घरेलू उपायों की मदद से बच्चों ,को आराम मिल सकता है. आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में.

बच्चों में सर्दी-जुकाम के आम लक्षण | Common Symptoms Of Colds In Children

नाक बंद होना या बहना

छींक आना

गले में खराश

हल्का बुखार

सूखी या गीली खांसी

सीने में जकड़न

वायरल सर्दी के ये लक्षण आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर एक हफ्ते तक रहते हैं. समय पर देखभाल से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: AIIMS की रिसर्च में खुलासा, बढ़ रहे NAFLD के मामले, 30% से ज्यादा ने कभी नहीं पी शराब, फिर भी क्यों हो रहा फैटी लिवर

बच्चों की सर्दी-खांसी के लिए असरदार घरेलू नुस्खे

खूब लिक्विड पिलाएं- पानी, नारियल पानी, सूप और गुनगुनी हर्बल चाय बलगम को पतला करती है और गले की जलन कम करती है. शहद का सेवन-1 साल से ऊपर के बच्चों को 1–2 चम्मच शहद देने से खांसी और गले की खराश में राहत मिलती है और नींद बेहतर होती है. स्टीम लेना- भाप लेने से नाक और छाती में जमा बलगम ढीला होता है, जिससे सांस लेने में आसानी मिलती है. बच्चों के लिए कोल्ड गमीज- हल्दी, अदरक और शहद से बनी हर्बल कफ गमीज बच्चों को स्वाद के साथ राहत देती हैं. वेपोराइज़र या ह्यूमिडिफायर- कमरे की हवा में नमी बनाए रखने से खांसी और नाक बंद होने की समस्या कम होती है. नमक के पानी से गरारे- गुनगुने नमक के पानी से गरारे करने से गले की सूजन और दर्द कम होता है. सलाइन नेजल ड्रॉप्स- नाक में सलाइन ड्रॉप्स डालने से जमी हुई गंदगी और बलगम साफ होता है. गर्म पानी से नहाना- गुनगुने पानी से नहाने से शरीर को आराम मिलता है और नींद अच्छी आती है. प्रदूषण से बचाव- धूल, धुआं और तेज़ खुशबू से बच्चों को दूर रखें. सिर ऊंचा रखकर सुलाएं- सोते समय सिर थोड़ा ऊंचा रखने से नाक बंद होने और खांसी में राहत मिलती है.

डॉक्टर से कब संपर्क करें?

बुखार 2–3 दिन से ज्यादा रहे

सांस लेने में परेशानी हो

सीने में जकड़न बढ़ जाए

नवजात या छोटे बच्चे में लक्षण दिखें

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)