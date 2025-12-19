विज्ञापन
विशेष लिंक

बच्चे को खांसी होने पर क्या करना चाहिए? दादी नानी के ये नुस्‍खे कर सकते हैं मदद

Cold And Cough Home Remedies For Babies: बच्चों में सर्दी-खांसी आम समस्या है, लेकिन सही देखभाल और घरेलू नुस्खों से इसे आसानी से संभाला जा सकता है. दवाओं से पहले नेचुरल उपाय अपनाएं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की मदद जरूर लें.

Read Time: 3 mins
Share
बच्चे को खांसी होने पर क्या करना चाहिए? दादी नानी के ये नुस्‍खे कर सकते हैं मदद
बच्चों को सर्दी जुकाम से बचाने के उपाय

Cold And Cough Home Remedies For Babies: सर्दी और खांसी बच्चों में होने वाली सबसे आम परेशानियों में से एक है. मौसम बदलने, ठंडी चीजें खाने-पीने या कमजोर इम्यूनिटी की वजह से छोटे बच्चे जल्दी सर्दी-जुकाम की चपेट में आ जाते हैं. इस कंडीशन में हर बार दवाई देना सही नहीं होता, ऐसे में कुछ घरेलू उपायों की मदद से बच्चों ,को आराम मिल सकता है. आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में.

बच्चों में सर्दी-जुकाम के आम लक्षण | Common Symptoms Of Colds In Children

  • नाक बंद होना या बहना
  • छींक आना
  • गले में खराश
  • हल्का बुखार
  • सूखी या गीली खांसी
  • सीने में जकड़न

वायरल सर्दी के ये लक्षण आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर एक हफ्ते तक रहते हैं. समय पर देखभाल से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: AIIMS की रिसर्च में खुलासा, बढ़ रहे NAFLD के मामले, 30% से ज्यादा ने कभी नहीं पी शराब, फिर भी क्यों हो रहा फैटी लिवर

बच्चों की सर्दी-खांसी के लिए असरदार घरेलू नुस्खे

  1. खूब लिक्विड पिलाएं- पानी, नारियल पानी, सूप और गुनगुनी हर्बल चाय बलगम को पतला करती है और गले की जलन कम करती है.
  2. शहद का सेवन-1 साल से ऊपर के बच्चों को 1–2 चम्मच शहद देने से खांसी और गले की खराश में राहत मिलती है और नींद बेहतर होती है.
  3. स्टीम लेना- भाप लेने से नाक और छाती में जमा बलगम ढीला होता है, जिससे सांस लेने में आसानी मिलती है.
  4. बच्चों के लिए कोल्ड गमीज- हल्दी, अदरक और शहद से बनी हर्बल कफ गमीज बच्चों को स्वाद के साथ राहत देती हैं.
  5. वेपोराइज़र या ह्यूमिडिफायर- कमरे की हवा में नमी बनाए रखने से खांसी और नाक बंद होने की समस्या कम होती है.
  6. नमक के पानी से गरारे- गुनगुने नमक के पानी से गरारे करने से गले की सूजन और दर्द कम होता है.
  7. सलाइन नेजल ड्रॉप्स- नाक में सलाइन ड्रॉप्स डालने से जमी हुई गंदगी और बलगम साफ होता है.
  8. गर्म पानी से नहाना- गुनगुने पानी से नहाने से शरीर को आराम मिलता है और नींद अच्छी आती है.
  9. प्रदूषण से बचाव- धूल, धुआं और तेज़ खुशबू से बच्चों को दूर रखें.
  10. सिर ऊंचा रखकर सुलाएं- सोते समय सिर थोड़ा ऊंचा रखने से नाक बंद होने और खांसी में राहत मिलती है.

डॉक्टर से कब संपर्क करें?

  • बुखार 2–3 दिन से ज्यादा रहे
  • सांस लेने में परेशानी हो
  • सीने में जकड़न बढ़ जाए
  • नवजात या छोटे बच्चे में लक्षण दिखें

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cold And Cough In Children, Home Remedies For Kids, Child Cold Treatment, Kids Cold Cough Remedies, Home Remedies For Child Cold
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on