विज्ञापन
विशेष लिंक

दादी-नानी के नुस्खे: खांसी, कफ और गले की परेशानी में अदरक-शहद का सीक्रेट इलाज

दादी-नानी के नुस्खे: बदलते मौसम के साथ ही कई लोगों को गला बैठने की समस्या, खांसी या कफ की परेशानी होने लगती है, ऐसे में दादी-नानी के नुस्खे सबसे पहले याद आते हैं. ये घरेलू नुस्खे बिना किसी साइड इफेक्ट के सालों से आजमाएं जाते रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
दादी-नानी के नुस्खे: खांसी, कफ और गले की परेशानी में अदरक-शहद का सीक्रेट इलाज
खांसी, कफ और गले की परेशानी के घरेलू नु्स्खे.

दादी-नानी के नुस्खे: बदलते मौसम के साथ ही कई लोगों को गला बैठने की समस्या, खांसी या कफ की परेशानी होने लगती है, ऐसे में दादी-नानी के नुस्खे सबसे पहले याद आते हैं. ये घरेलू नुस्खे बिना किसी साइड इफेक्ट के सालों से आजमाएं जाते रहे हैं. इन्हीं में से एक बेहद असरदार और भरोसेमंद नुस्खा है अदरक को पानी में उबालकर इसका सेवन शहद के साथ करने का. बता दें कि ये नुस्खा बेहद लाभदायी होता है.

अदरक की बात करें तो इसकी तासीर गर्म होती है और ये कफ को जड़ से खत्म करने में मदद करता है. इसके साथ ही इसको पानी में उबालकर इसका काढ़ा तैयार किया जाता है. ऐसे में इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुण और भी प्रभावी तरीके से काम करते हैं. ये काढ़ा गले में जमा बलगम को ढीला करने में मदद करता है,  जिससे खांसी आने की समस्या में और कफ में राहत मिलती है.

ये भी पढ़ें: दादी-नानी का नुस्खा: पेट में भरी गैस को झटपट बाहर निकाल फेंकेगी किचन में रखी ये चीजें, आप भी कर लें ट्राई

वहीं बात करें शहद की तो इसको आयुर्वेद में प्राकृतिक औषधि माना गया है. इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण गले की सूजन, जलन और खराश को ठीक करने में भी मदद करते हैं. दादी-नानी का मानना था कि अदरक और शहद का एक साथ सेवन गले की समस्याओं के लिए रामबाण की तरह काम करते हैं. ये न केवल गले को आराम देते हैं बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाने में मदद करते हैं. जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो आप बार-बार बीमार होने से बच जाते हैं. 

कैसे बनाएं काढ़ा 

इस नुस्खे को बनाने के लिए आप एक कप पानी में थोड़ी सी अदरक उबाल लें. पानी के गुनगुना होने पर इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर इसको धीरे-धीरे पिएं या चम्मच की मदद से इसका सेवन करें. सुबह या रात को सोने से पहले इसका सेवन ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

हालांकि, दादी-नानी यह भी समझाती थीं कि हर नुस्खा सावधानी से अपनाना चाहिए. डायबिटीज के मरीज शहद की मात्रा पर खास ध्यान दें, क्योंकि ज्यादा शहद लेने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है. सही मात्रा और नियमितता के साथ यह देसी नुस्खा गले और कफ की परेशानी में नेचुरल राहत दिला सकता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kadha Recipe, Kadha For Cold, Kadha For Monsoon, Kadha For Immunity, Monsoon
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com