Vikas Khanna Recipes: आटे का हलवा शेफ विकास खन्ना के स्टाइल में, नोट करें आसान रेसिपी

Aate Ka Halwa Kaise Banta Hai Recipe: अक्सर पूजा-पाठ, त्योहार, प्रसाद या सर्दियों में खास तौर पर आटे का हलवा बनाया जाता है. आटे और घी से बनने वाला यह हलवा स्वाद के साथ-साथ शरीर को भी एनर्जेटिक रखता है. अगर आप भी इस सर्दियां आटे का हलवा बनाने की सोच रहे हैं, तो एक बार मास्टर शेफ विकास खन्ना की दादी की रेसिपी जरूर ट्राई करें. यह बनाने में आसान और स्वाद में लाजवाब है. तो आइए बिना देरी किए जानते हैं घर पर आटे का हलवा सही तरीके से कैसे बनाया जा सकता है.

आटे का हलवा कैसे बनाएं?

सामग्री

आटा

घी

चीनी

पानी

आटे का हलवा बनाने की विधि?

घर पर आटे स्वादिष्ट आटे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लें उसमें आटा और घी डालकर हल्का सुनहरा होने तक अच्छी पका लें. जब आता अच्छी तरह सेंक लें उसे एक बर्तन में निकालकर रख दें. अब उसी पैन में पानी डालें फिर उसमें चीनी डालकर उबाल लें. फिर उसमें आटा मिला दें. जब यह पेस्ट गाढ़ा हो जाये तो इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स मिला लें और गरमा गरम परोसें.

आटे का हलवा खाने के फायदे

इसका सेवन शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है

ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने में मदद करता है

कमजोरी और थकान में लाभदायक माना जाता है

अगर आप इसे गुड़ से बनाते हैं, तो यह पाचन के लिए बेहतर माना जाता है

देसी घी शरीर को ताकत देता है

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)