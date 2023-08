Coconut Sugar or Regular Sugar? रेगुलर शुगर का एक बेहतर ऑप्शन है कोकोनट शुगर, जानिए इसके फायदे

यहां देखें पोस्‍ट :

किस तरह रेगुलर शुगर से अधिक हेल्दी है कोकोनट शुगर | Here's how coconut sugar is healthier than regular sugar:

1.कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स

सामान्य चीनी की तुलना में कोकोनट शुगर में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. इसका मतलब यह है कि यह ब्लड शुगर के लेवल में तेजी से बढ़ोतरी नहीं होने देता. डायबिटीज के मरीजों या फिर ऐसे लोग जो अपने शुगर को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है.

रोज सुबह कॉफी पीना है पसंद? इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो नहीं होंगे कॉफी के साइड इफेक्ट

2. पोषक तत्व

कोकोनट शुगर नारियल के ताड़ में मौजूद कुछ पोषक तत्वों को बरकरार रखती है, जिनमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और जस्ता जैसे मिनरल्स शामिल हैं. कोकोनट शुगर में रेगुलर शुगर की तुलना में अधिक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं.

3. कम प्रोसेस्ड होती है कोकोनट शुगर

रेगुलर शुगर को बहुत अधिक रिफाइंड और प्रोसेस किया जाता है. वहीं कोकोनट शुगर कम प्रोसेस्ड होता है. आमतौर पर नारियल के ताड़ के फूलों से रस को वाष्पित कर इसे बनाया जाता है.

कॉफी के दीवानों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं दिल्ली के ये पांच शानदार कैफे, यहां मिलेगा जानदार स्वाद

4.नेचुरल स्वाद

कोकोनट शुगर में एक खास कारमेल जैसा स्वाद होता है, जो अलग-अलग रेसिपीज और ड्रिंक्स में टेस्ट ऐड करता है. रेगुलर शुगर की तुलना में इसका स्वाद काफी अच्छा होता है.

महामारी के दौरान कोविड-19 से ज्‍यादा मौतें कैंसर से: डॉक्‍टर | Oral Cancer: Diagnosis and Treatment

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.on. NDTV does not claim responsibility for this information.