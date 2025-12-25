विज्ञापन
Christmas Cake 2025: क्रिसमस का केक आप भी लंबे समय तक रखते हैं तो जान लीजिए कि इस केक को खराब होने में कितना समय लगता है.

Christmas Cake 2025: कितने दिनों तक खराब नहीं होता है केक, जानिए कब तक खाना है सुरक्षित

Christmas Cake 2025: 25 दिसंबर को दुनियाभर में लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं. इस त्योहार की एक बात जिसको लेकर हर कोई एक्साइटेड रहता है वो होता है केक. क्रिसमस में बनने वाले प्लम केक पर सभी की नजरें टिकी होती हैं. ये खाने में टेस्टी होता है और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता है. ऐसे में एक सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इस केक को कितने लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं. अमूमम लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है. तो चलिए जानते हैं कि आप क्रिसमस के केक को कितने दिन तक रख सकते हैं?

केक कितने दिनों तक खराब नहीं होता है? ( How many days does it take for a cake to spoil?)

बता दें कि केक के खराब होने का समय उसके प्रकार पर और उसे रखने के तरीके पर निर्भर करता है. बिना क्रीम वाला यानि बिना फ्रॉस्टिंग वाला केक रुम टेंपरेचर पर 2-3 दिनों तक और फ्रिज में एक हफ्ते तक चल सकता है. 

वहीं क्रीम, कस्टर्ड या फ्रेश फलों वाला केक रुम टेंपरेचर पर 1-2 दिन के अंदर और फ्रिज में 3-4 दिनों तक ही रखना चाहिए. बिना फ्रॉस्टिंग वाले केक ज्यादा समय तक फ्रेश रह सकते हैं. 

बिना फ्रॉस्टिंग वाले केक को आप रुम टेंपरेचर पर 2-3 दिनों तक रख सकते हैं और फ्रिज में आप इसे एक हफ्ते के लिए रख सकते हैं. 

बटरक्रीम और फॉन्डेंट केक को फ्रिज में 3-5 दिनों तक रख सकते हैं.

क्रीम चीज और व्हिप्ड क्रीम फ्रॉस्टिंग वाले केक जल्दी खराब हो सकते हैं, इसलिए आपको इसे ज्यादा लंबे दिनों तक के लिए नहीं रखना चाहिए. 

फ्रूट, कस्टर्ड और क्रीम से भरे केक फ्रिज में 1-3 दिन रखा जा सकता है और आपको इससे ज्यादा दिन तक इसे रखकर नहीं खाना चाहिए.

कैसे पता करें कि केक खराब हो गया है (How to know cake is spoiled?)

केक खराब हो गया इसे पहचानने के लिए कई तरीके होते हैं जैसे आपको केक पर फफूंद दिखेगी और इससे एक अलग सी महक आएगी. चेक करें कि केक का रंग तो हीं बदल गया है. इस पर अगर नीले, काले या हरे रंग के धब्बे दिख रहे हैं तो ये खराब हो गए हैं. खट्टी और बहुत ज्यादा अंडे जैसी महक आने पर भी केक खराब हो जाता है. अगर केक से चिपचिपी सी लेयर दिखे तो भी केक खराब हो गया है. केक की बनावट सख्त है और आसानी से टूट रही है तो ये खराब होने का संकेत हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

