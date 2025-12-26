संजय कपूर को बहुत याद करते हैं करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे, क्रिसमस की तस्वीर देख पिघल जाएगा दिल

क्रिसमस का त्योहार इस बार पटौदी परिवार के लिए खुशियों के साथ-साथ इमोशन्स से भी भरा रहा. करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर को एक खास अंदाज में याद कर सबका दिल जीत लिया. बच्चों ने क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान अपने पिता द्वारा स्थापित ऑरियस पोलो टीम की मैचिंग ब्लू जर्सी पहनी, जिस पर ‘Aureus Polo' लिखा हुआ था. यह जर्सी उनके पिता की पोलो के प्रति लगन और उनकी यादों से जुड़ी हुई है, जिसने फैंस को गहराई से छू लिया.

करीना कपूर ने इस प्यारे पल को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. एक तस्वीर में क्रिसमस ट्री के साथ ‘Christmas at the Pataudis' लिखा दिखा, जबकि दूसरी में कियान और समायरा नजर आए, जर्सी पहने हुए. करीना ने कैप्शन दिया - “My Christmas Angels” जो बेहद भावुक और प्यारा लगा.

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से फैली और फैंस ने जमकर प्यार लुटाया. कई लोगों ने बच्चों के इस जेस्चर को दिल छू लेने वाला और बेहद खूबसूरत बताया. बता दें, संजय कपूर का निधन 12 जून 2025 को लंदन में पोलो मैच के दौरान हुआ था. वे ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे और ऑरियस पोलो टीम के फाउंडर व कैप्टन रहे थे.

उनकी मौत के बाद उनकी संपत्ति (करीब 30,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है) को लेकर परिवार में विवाद चल रहा है. करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और किआन ने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव पर वसीयत में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में केस दायर किया है. कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस साल का क्रिसमस पटौदी परिवार के लिए सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि यादों और भावनाओं का संगम बन गया, जहां रिश्तों की गहराई एक बार फिर सामने आई.