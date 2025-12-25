विज्ञापन
बिना तंदूर घर पर ऐसे बनाएं कड़क और खुशबूदार तंदूरी चाय, नोट करें रेसिपी

Tandoori Chai: अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं और बाहर तंदूरी चाय पीना पसंद करते हैं, तो इन विधि से इसे घर पर ही बना सकते हैं.

बिना तंदूर घर पर ऐसे बनाएं कड़क और खुशबूदार तंदूरी चाय, नोट करें रेसिपी
Tandoori Chai: कैसे बनाएं तंदूरी चाय.

Tandoori Chai Recipe: चाय का नाम लेते ही चाय लवर्स के चेहरे पर स्माइल आ जाती है. क्योंकि भारतीयों के लिए चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि, एक एहसास है इमोशन है. सुबह से लेकर शाम तक हम चाय पीना पसंद करते हैं. ऑफिस में थकान महसूस होने पर चाय पीते हैं, दोस्तों के साथ गपशप करनी है तो चाय पीते हैं. अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं तो इस भावना को समझ करते हैं. लेकिन कुछ लोग टपरी में मिलने वाली तंदूरी चाय पीना पसंद करते हैं. सर्दियों के मौसम में गर्मागरम तंदूरी चाय का मजा लेना ही अलग है. अगर आप भी तंदूरी चाय पीना  पसंद करते हैं लेकिन, घर पर बिना तंदूर के इसे कैसे बनाएं इस बात से परेशान हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि हम आपको शेफ हरपाल द्वारा बताई तंदूरी चाय की रेसिपी बता रहे हैं.

शेफ हरपाल बताते हैं कि सही मसालों का चुनाव, दूध और चाय की मात्रा और थोड़ी सी सही टेक्निक अपनाने से आपकी चाय का स्वाद बिल्कुल टपरी वाली तंदूरी चाय जैसा हो जाता है.

कैसे बनाएं तंदूरी चाय- (How To Make Tandoori Chai)

सामग्री-

  • मिट्टी का मटका या कुल्लड़
  • पानी
  • चाय पत्ती
  • दूध
  • शक्कर 
  • अदरक 
  • इलायची
  • लेमन ग्रास
  • दालचीनी
  • पुदीना 

विधि-

1.  शेफ हरपाल बताते हैं कि तंदूरी चाय बनाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी का कुल्लड़ लेना है फिर इसे अच्छे से गर्म करना है. तभी आपको तंदूरी स्वाद आएगा.

2. अब एक पैन में पानी डालें उस पानी में अदरक, दालचीनी, इलायची और लेमन ग्रास जैसी चीजें कूटकर डालें. शक्कर अपनी पसंद अनुसार डाल सकते हैं. मसालों को उबलते पानी में डालना चाहिए, ताकि उनका पूरा स्वाद और खुशबू पानी में अच्छे से आ जाए.

3. जब पानी अच्छे से पक जाए तब उसमें दो बड़े चम्मच चाय पत्ती डालें. पत्ती को अच्छे से उबालना जरूरी है, ताकि चाय का रंग और स्वाद सही आए. इसके बाद इसमें दूध डालें और जाएं को अच्छे से पकाएं

4. अब गर्म किए मटके को एक बर्तन पर रखें क्योंकि, जब आप चाय डालेंगे तो वो ऊपर आएंगी. इसलिए बर्तन के ऊपर कुल्लड़ को रखें. 

5. इसमें चाय को छाने कुछ मिनट इसमें रहने दें फिर चाय को दूसरे कम में वापस छानकर मजे लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

