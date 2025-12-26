विज्ञापन

तारा सुतारिया ने सेलिब्रेट किया क्रिसमस, लोगों की गई डिनर पर नजर, सोशल मीडिया पर लेने लगे मजे

क्रिसमस 2025 पर बॉलीवुड सितारों ने शानदार अंदाज में जश्न मनाया. जहां ज्यादातर सेलेब्स को सोशल मीडिया पर प्यार मिला, वहीं तारा सुतारिया अपनी क्रिसमस डिनर पार्टी की तस्वीरों को लेकर ट्रोलिंग का शिकार हो गईं.

क्रिसमस डिनर की तस्वीर पोस्ट कर फंसी तारा सुतारिया
नई दिल्ली:

क्रिसमस 2025 आ चुका है और हर तरफ खुशी, रोशनी और सेलिब्रेशन का माहौल है. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इस खास मौके को पूरे दिल से मना रहे हैं. कहीं फैमिली के साथ सादगी भरा जश्न है, तो कहीं दोस्तों के साथ शानदार हाउस पार्टी. खूबसूरत डेकोरेशन, क्रिसमस ट्री, लाल, सफेद आउटफिट्स और टेस्टी खाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. अलग-अलग सेलेब्स अपने-अपने अंदाज में क्रिसमस मनाते नजर आए. हालांकि जहां ज्यादातर सितारों को प्यार मिला, वहीं तारा सुतारिया को इस बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

तारा सुतारिया की क्रिसमस पार्टी 

तारा सुतारिया ने इस क्रिसमस अपने दोस्तों के लिए एक बेहद खूबसूरत डिनर पार्टी रखी. टेबल डेकोर से लेकर कटलरी और लाइटिंग तक, हर चीज में उनकी पसंद और मेहनत साफ दिखी. खाने में भी उन्होंने खास ध्यान रखा और मेहमानों के लिए कई तरह के नॉनवेज डिशेज परोसे. उन्होंने नॉनवेज से भरी प्लेट के साथ अपनी एक पिक भी पोस्ट की. जो देखते ही देखते वायरल हो गईं.

हालांकि, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे तो कुछ ने मजे लेने शुरू कर दिए. यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए कहा कि वो हर पार्टी में इतना नॉनवेज क्यों परोसती हैं. वहीं, कई फैंस तारा के सपोर्ट में भी आए और बोले कि क्रिसमस हर किसी के लिए अपनी पसंद के हिसाब से सेलिब्रेट करने का त्योहार है. कुल मिलाकर पार्टी तो शानदार थी. लेकिन तारा को बेवजह ट्रोलिंग झेलनी पड़ी.

दूसरे सेलेब्स ने कैसे मनाया क्रिसमस

तारा के अलावा कई बॉलीवुड सितारों ने क्रिसमस 2025 को यादगार बनाया. सोनाक्षी सिन्हा ने पति जहीर इकबाल के साथ प्यार भरे पल शेयर किए. तमन्ना भाटिया लाल ड्रेस में बड़े क्रिसमस ट्री के पास पोज देती नजर आईं. सोहा अली खान ने पटौदी पैलेस से फैमिली सेलिब्रेशन की झलक दिखाई, जहां सैफ, करीना और बच्चे भी साथ थे. शिल्पा शेट्टी ने परिवार के साथ सादा लेकिन खुशहाल क्रिसमस मनाया.

सारा अली खान दोस्तों के साथ मस्ती करती दिखीं, जबकि सोनाली बेंद्रे और शिबानी दांडेकर भी फेस्टिव मूड में नजर आईं. बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर रेड आउटफिट्स में खुश दिखे, और आलिया भट्ट ने अपने नए घर में पहली क्रिसमस पार्टी होस्ट की.

