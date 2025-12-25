71 साल की रेखा का लाल साड़ी में क्रिसमस फोटोशूट वायरल, 9 तस्वीरें देख कहेंगे- ये तो 17 की लग रही हैं

बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई हैं. फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर रेखा की 9 तस्वीरों वाला कारोसेल पोस्ट शेयर किया है, जो क्रिसमस की थीम पर आधारित फोटोशूट है. पोस्ट में रेखा लाल रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं, जो मनीष मल्होत्रा की स्पेशल एमएम साड़ी है. इसके साथ वेलवेट ट्यूनिक और वेलवेट बटुआ मैच करता हुआ है. कैप्शन में मनीष ने लिखा "लाल और बरगंडी रंगों का संगम और क्रिसमस की खुशियों से सराबोर कपड़े...प्रतिष्ठित रेखाजी क्रिसमस के माहौल में चमक बिखेर रही हैं और #mymmsaree में बेहद खूबसूरत लग रही हैं."

पोस्ट रिलीज होते ही वायरल हो गया और हजारों लाइक्स व कमेंट्स बटोर चुका है. फैंस रेखा की खूबसूरती पर फिदा हो रहे हैं. 71 साल की उम्र में भी रेखा का ग्लो और ग्रेस देखकर लोग हैरान हैं. कमेंट्स में लिखा जा रहा है, 'एवरग्रीन ब्यूटी', 'आइकॉनिक रेखाजी', 'क्रिसमस जॉय रेडिएट कर रही हैं.'

इस फोटोशूट में रेखा के पोज और एक्सप्रेशंस कमाल के हैं. बैकग्राउंड क्रिसमस थीम से सजा हुआ है, जो त्योहार की खुशी को दोगुना कर रहा है. रेखा ने लाल रंग की साड़ी को बेहद ग्रेसफुल तरीके से कैरी किया है, जो उनकी सदाबहार स्टाइल को हाइलाइट कर रहा है.

रेखा हमेशा से अपनी उम्र को धता बताती आई हैं. चाहे कान्जीवरम साड़ी हो या मॉडर्न आउटफिट, वह हर लुक में परफेक्ट लगती हैं. इस फोटोशूट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बॉलीवुड की यह लीजेंड समय के साथ और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं.