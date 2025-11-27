7 दिनों में कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें घरेलू उपाय? ये 10 सुपरफूड्स खाने से कोलेस्ट्रॉल तेजी से घट सकता है

Cholesterol Kam Karne Ka Desi Upay: आजकल बदलता लाइफस्टाइल और गलत खान-पान कई तरह की स्वास्थ्य दिक्कतों का कारण बन रहा है और उन्हीं में से एक समस्या है कोलेस्ट्रॉल बढ़ना. हाई कोलेस्ट्रॉल शरीर में चर्बी जमा होने का संकेत है, जो आगे चलकर हार्ट से जुड़ बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का कारण बन सकता है. कई लोग अक्सर इसे कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयों का सहारा लेते है, जबकि सच यह है कि हमारी रोज की खाने की आदतें कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक काबू में रखने में मदद कर सकती हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कौन से हैं वो सुपरफूड जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं.

क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल तेजी से घटता है? | Which Foods Are Best To Reduce Cholesterol?

ओट्स: ओट्स में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है. सुबह के नाश्ते में ओट्स लेने से न सिर्फ पेट ठीक रहता है, बल्कि दिल भी स्वस्थ रहता है.

इसे भी पढ़ें: रात को सोते समय भजन सुनने से क्या होगा? जानें भजन से कितनी देर पहले खाएं

बादाम: बादाम हेल्दी फैट, विटामिन ई और फाइबर का अच्छा सोर्स है, जो खून को साफ रखकर खराब कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोक सकते हैं. नियमित रूप से बादाम का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

अलसी के बीज: ये बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर हैं, जो न सिर्फ दिल को मजबूत बना सकता, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रख सकता है. आप अलसी का पाउडर दही या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं.

हरी सब्जियां: पालक, मेथी, सरसों और अन्य हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर पाया जाता है, जो ब्लड को साफ रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करते है.

लहसुन: लहसुन में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण धमनियों को साफ रखने में मदद कर सकती हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटा सकती हैं. खाली पेट 1 या 2 कली लहसुन खाना लाभकारी माना जा सकता है.

सेब: सेब में पेक्टिन नामक फाइबर पाया जाता है जो LDL को कम करने में मदद कर सकता है। रोजाना 1 सेब खाने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों को कंट्रोल में रखा जा सकता है.

दही: दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट को साफ रखने और फैट को जमा नहीं होने देते. यह शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाकर दिल की सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं.

ग्रीन टी: ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट और कैटेचिन पाए जाते हैं, जो चर्बी कम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को स्वस्थ स्तर पर रखने में मदद कर सकते हैं. दिन में 1 या 2 कप ग्रीन टी फायदेमंद माना जा सकता है.

जैतून का तेल: ये तेल हेल्दी मोनोअनसेचुरेटेड फैट का बेहतरीन स्रोत है. जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन दिल के लिए फायदेमंद माना जा सकता है.

राजमा और दालें: राजमा और दालें फाइबर और प्लांट प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, जो फैट कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकता है.

Watch Video: एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)